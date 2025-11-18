Bị nhà vô địch Muay Thái đánh sưng mặt, cao thủ Nhật Bản bật khóc vì con trai

(VTC News) -

Video trận đấu giữa Superbon và Masaaki Noiri

Trong đêm thi đấu ONE 173 diễn ra tại nhà thi đấu Ariake Arena, Tokyo (Nhật Bản), khán giả được chứng kiến hàng loạt cao thủ thượng đài. Trong đó, Superbon (tên thật Suppachai Muensang), đương kim vô địch ONE Kickboxing hạng lông bước vào trận bảo vệ đai trước Masaaki Noiri, nhà vô địch tạm thời người Nhật Bản, võ sĩ từng hạ knock-out Tawanchai PK.Saenchai ở ONE 172. Đây là màn so tài của 2 nhà vô địch để xác định "nhà vua" duy nhất của hạng cân này.

Superbon giành đai vô địch sau chiến thắng trước Noiri

Trước khi thượng đài, cả hai đều sở hữu những thống kê nổi bật tại ONE Championship. Superbon dù từng thua Tawanchai ở trận ra mắt nhưng sau đó thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại hàng loạt tay đấm mạnh như Marat Grigorian, Giorgio Petrosyan và Sitthichai Sitsongpeenong. Trong khi đó, Masaaki Noiri vừa thắng knock-out Tawanchai vẫn cần chứng minh bản thân để giành chiếc đai vô địch chính thức.

Ngay từ hiệp 1, Noiri đưa tay lên rất cao, tập trung che chắn điểm yếu và tung đòn đánh gây áp lực. Superbon chủ động đọc tình huống và chờ thời điểm phản công.

Masaaki Noiri trúng đòn của Superbon

Sang hiệp 2, Superbon bắt đầu ra đòn rõ rệt hơn, khiến Noiri có dấu hiệu chao đảo khi trúng các chuỗi tấn công liên tiếp. Hiệp 3 diễn ra giằng co, cả hai liên tục đổi đòn, tung cả đấm lẫn đá.

Tuy nhiên ở hiệp 4 và 5, Superbon hoàn toàn làm chủ nhịp độ, ra đòn chính xác hơn, tạo ưu thế xuyên suốt. Kết thúc 5 hiệp, trọng tài chấm điểm cho Superbon Superbon thắng điểm Masaaki Noiri, qua đó bảo vệ thành công đai vô địch ONE Kickboxing hạng lông.

Superbon khiến Noiri thua tâm phục khẩu phục

Trong cuộc họp báo sau trận, Masaaki Noiri để lộ gương mặt sưng vù và thừa nhận: “Có rất nhiều chi tiết tôi có thể giải thích về thất bại lần này, nhưng nói ngắn gọn thì hôm nay Superbon quá mạnh, còn tôi thì quá yếu. Thế là đủ".

“Trước trận, tôi đã lập kế hoạch để đánh bại anh ấy. Tôi muốn sử dụng các combo đòn tay để gây áp lực, nhưng Superbon quá giỏi trong việc giữ khoảng cách, khiến tôi không thể tung đòn trúng đích. Dù là những pha ôm ghì hay phòng thủ sau các cú đá – đó đều là sở trường của anh ấy", Masaaki Noiri nói tiếp.

Noira bật khóc khi cầm món quà do con trai tặng

Cuối buổi họp báo, Noiri lấy ra một chiếc bảng có dòng chữ ONE và cho biết đây là món quà của con trai anh. Võ sĩ người Nhật Bản bật khóc cho biết rằng nếu anh thắng thì sẽ đeo chiếc bảng này.

“Con trai tôi tự tay làm món quà này mà tôi không hay biết. Tôi muốn giành chiến thắng vì con trai nhưng rốt cuộc lại thất bại. Vì gia đình, tôi nhất định sẽ trở lại và chiến thắng vào lần tới, nên hãy chờ đợi nhé”, Noiri trả lời với khuôn mặt sưng húp sau khi trúng nhiều đòn của đối thủ trong trận đấu.

Masaaki Noiri (1993) là võ sĩ kickboxing người Nhật Bản. Anh là nhà vô địch hai hạng cân của K-1, từng nắm giữ đai K-1 World GP Super Lightweight từ năm 2017 đến 2018 và đai K-1 World GP Welterweight từ năm 2021 đến 2024, đồng thời từng một lần vô địch giải Grand Prix khi giành chức vô địch K-1 World Welterweight Grand Prix 2021.

Superbon (1990) là võ sĩ Muay Thái và kickboxing chuyên nghiệp người Thái Lan. Anh là nhà vô địch Kunlun Fight World Max Tournament 2016 và vô địch Enfusion Live 76 8-Man Tournament 2018.