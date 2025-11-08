Đấm gục cao thủ Muay Thái, võ sĩ Trung Đông nhận 'mưa tiền thưởng'

(VTC News) -

Abdallah Ondash đánh bại Kompet Sitsarawatsuer.

Trận đấu muay Thái hạng flyweight (hạng ruồi) giữa Abdallah Ondash và Kompet Sitsarawatsuer là tâm điểm của sự kiện ONE Friday Fights 132 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan tối qua (8/11). Võ sĩ chủ nhà - từng giành đai vô địch nhiều giải đấu lớn tại quê hương môn muay Thái - thất bại ở hiệp 3.

Tay đấm 24 tuổi người Lebanon nhập cuộc quyết liệt. Abdallah Ondash sẵn sàng ăn miếng trả miếng ngay từ đầu với đối thủ dù anh bị đánh giá là "cửa dưới". Những cú đá uy lực bằng chân phải của Kompet Sitsarawatsuer đều bị đối thủ bắt bài và hóa giải, giảm đi sức sát thương. Trong khi đó, những cú đấm nhanh và mạnh là "vũ khí" để Abdallah Ondash uy hiếp đối thủ.

Bước vào hiệp 2, võ sĩ người Lebanon cho thấy sự chủ động. Anh chiếm ưu thế sau pha tấn công bằng đòn đá xoay trúng mạnh vào sườn đối thủ. Hai võ sĩ sau đó lao vào cận chiến bằng đòn tay, với nhiều cú móc có sức nặng trong cự ly gần, không ai chịu lùi bước.

Võ sĩ Abdallah Ondash

Hiệp cuối chỉ kéo dài vài giây. Khi Kompet vừa tiến lên, Ondash tung cú móc trái chuẩn xác khiến đối thủ ngã gục. Võ sĩ Thái Lan vùng dậy, nhưng thêm một cú móc nữa trúng đích. Abdallah Ondash kết thúc trận đấu ở giây thứ 25 của hiệp ba.

Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp – và là trận thắng thứ bảy tổng cộng – tại ONE Friday Fights của Abdallah Ondash. Anh giành được khoản tiền thưởng 10.000 USD nhưng quan trọng nhất là bản hợp đồng chính thức với giải đấu, trị giá 100.000 USD.

Thành tích của anh hiện là 23 thắng – 2 thua. Trước đó, em trai của Abdallah Ondash là Ramadan Ondash cũng kiếm được hợp đồng tương tự sau những chiến thắng ấn tượng tại ONE Championship.

Kompet Sitsarawatsuer (sinh năm 2000) là một trong những võ sĩ muay hàng đầu Thái Lan. Anh từng giành đai vô địch tại các giải Lumpinee, Channel 7 và chức vô địch của Hiệp hội boxing Thái Lan khi chưa tròn 20 tuổi. Năm 2018, Kompet từng được bầu chọn là võ sĩ trẻ xuất sắc nhất năm của Thái Lan.