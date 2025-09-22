(VTC News) -

Vòi xịt vệ sinh (hay vòi xịt toilet) là thiết bị quen thuộc trong hầu hết các nhà vệ sinh hiện đại ở Việt Nam. Với thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi và dễ sử dụng, vòi xịt được xem là công cụ hỗ trợ vệ sinh cá nhân nhanh chóng, tiết kiệm giấy và thân thiện với môi trường.

Những nguy cơ từ vòi xịt vệ sinh

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích rõ ràng, không phải ai cũng nhận thức được các nguy cơ tiềm ẩn từ việc sử dụng vòi xịt toilet sai cách, không đúng vệ sinh hoặc không được bảo trì thường xuyên. Dưới đây là những hệ lụy có thể xảy ra nếu dung vòi xịt không đúng cách.

Nguy cơ mất an toàn do áp lực nước

Một trong những ưu điểm của vòi xịt vệ sinh là áp lực mạnh, giúp rửa trôi nhanh chóng. Nhưng chính điều này cũng trở thành nguy cơ:

- Dễ gây tổn thương vùng nhạy cảm: Nếu xịt trực tiếp với áp lực cao vào vùng kín, đặc biệt là ở phụ nữ và trẻ nhỏ, có thể gây trầy xước, viêm nhiễm hoặc thậm chí làm tổn thương niêm mạc.

- Ảnh hưởng đến người có bệnh lý: Người đang mắc bệnh trĩ, viêm nhiễm phụ khoa hoặc vết thương hở nếu dùng vòi xịt mạnh sẽ thấy đau rát, tình trạng bệnh có thể nặng hơn.

Nhiều bác sĩ khuyến cáo chỉ nên dùng vòi xịt với áp lực vừa phải, tránh hướng thẳng trực tiếp mà nên điều chỉnh chếch nhẹ để giảm tác động.

Dùng vòi xịt vệ sinh có những nguy cơ gì? (Ảnh: Amazon)

Nguy cơ lây lan vi khuẩn, nấm mốc

Nhà vệ sinh vốn là môi trường ẩm ướt, nhiều vi khuẩn. Vòi xịt thường xuyên tiếp xúc gần bồn cầu, nếu không được vệ sinh định kỳ sẽ trở thành ổ chứa vi trùng.

- Đầu vòi bám bẩn: Vi khuẩn từ nước bắn ngược hoặc môi trường bên ngoài có thể tích tụ ở đầu vòi xịt. Khi sử dụng, nước đi qua sẽ mang theo vi khuẩn và dễ gây viêm nhiễm.

- Ống dẫn nước: Lâu ngày, đường ống dẫn có thể bị rong rêu, tích tụ chất bẩn, khi xịt ra tạo mùi hôi khó chịu.

- Nguy cơ lây chéo trong gia đình: Nhiều người cùng dùng chung một vòi xịt, nếu có người mắc bệnh ngoài da, bệnh đường tiết niệu thì khả năng lây lan sẽ cao hơn.

So với giấy vệ sinh, vòi xịt nếu không vệ sinh thường xuyên thì mức độ tiềm ẩn vi khuẩn có thể còn cao hơn.

Theo khảo sát năm 2017 tại một bệnh viện đại học Nhật Bản, 254 trong số 292 bồn cầu có vòi xịt vệ sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với các vi khuẩn như Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. và Enterococcus spp.

Một nghiên cứu trên 268 phụ nữ cho thấy, việc dùng vòi xịt vệ sinh thường xuyên có thể tiêu diệt vi sinh vật có lợi trong âm đạo. Gần 43% phụ nữ dùng nó không còn Lactobacillus, lợi khuẩn giúp bảo vệ âm đạo; tỷ lệ này ở nhóm không dùng là gần 9%. Vi khuẩn từ phân xuất hiện ở 46 người dùng vòi xịt và 4 người không dùng.

Nguy cơ gây hỏng hóc, rò rỉ nước

Một nguy cơ rất phổ biến khi dùng vòi xịt là hiện tượng rò rỉ hoặc nổ vòi, đặc biệt với loại kém chất lượng.

- Áp lực nước cao: Nhiều gia đình sử dụng máy bơm tăng áp, khiến vòi xịt chịu áp lực lớn thường xuyên. Điều này dễ làm vỡ đầu vòi, thủng ống hoặc nổ dây dẫn.

- Rò rỉ âm thầm: Vòi xịt hỏng ron, hở khớp nối có thể gây rỉ nước nhỏ giọt liên tục. Điều này không chỉ tốn kém tiền nước mà còn tạo ra môi trường ẩm thấp, dễ sinh nấm mốc.

- Nguy cơ ngập nhà: Không ít trường hợp vòi xịt bị nổ khi gia chủ đi vắng, nước phun xối xả gây ngập sàn, hỏng đồ đạc, thậm chí chập điện.

Chính vì thế, nhiều chuyên gia khuyên nên khóa van nước sau khi dùng, không để vòi xịt chịu áp lực thường xuyên.

(Ảnh: Amazon)

Nguy cơ trượt ngã do nước bắn ra sàn

Sàn nhà vệ sinh thường được lát gạch men – trơn trượt khi có nước. Khi dùng vòi xịt không cẩn thận, nước có thể bắn tung tóe lên sàn, tạo thành vũng nước nhỏ gây trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm cho trẻ nhỏ, người già hoặc phụ nữ mang thai.

Thống kê cho thấy, tai nạn té ngã trong nhà vệ sinh là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến chấn thương đầu, gãy xương, hoặc thậm chí tử vong ở người cao tuổi. Vì vậy, việc để sàn nhà luôn khô ráo, lau sạch nước sau khi dùng vòi xịt là rất cần thiết.

Nguy cơ từ thói quen sử dụng sai cách

Nhiều người vẫn còn thói quen sai lầm khi dùng vòi xịt:

- Xịt trực tiếp vào vùng kín quá lâu: Dễ làm thay đổi độ pH tự nhiên, gây viêm nhiễm.

- Không lau khô sau khi xịt: Vùng kín ẩm ướt liên tục là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm phát triển.

- Dùng vòi xịt để rửa nhiều vật dụng khác: Có người tiện tay dùng vòi xịt nhà vệ sinh để rửa dép, chậu, thậm chí rửa rau củ. Điều này cực kỳ mất vệ sinh, dễ lây vi khuẩn từ bồn cầu sang đồ dùng sinh hoạt.

Những thói quen tưởng nhỏ nhặt nhưng về lâu dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Cách sử dụng vòi xịt vệ sinh an toàn

Để hạn chế những nguy cơ kể trên, người dùng có thể áp dụng một số nguyên tắc an toàn:

- Chọn vòi xịt chất lượng: Nên chọn loại bằng inox hoặc nhựa ABS cao cấp, có thương hiệu uy tín.

- Kiểm tra và vệ sinh định kỳ: Lau rửa đầu vòi bằng dung dịch sát khuẩn, kiểm tra ron, ống dẫn để tránh rò rỉ.

- Điều chỉnh áp lực hợp lý: Không mở quá mạnh, nhất là khi xịt vào vùng nhạy cảm.

- Khóa van sau khi sử dụng: Tránh tình trạng rò rỉ hoặc nổ vòi bất ngờ.

- Kết hợp giấy vệ sinh hoặc khăn lau khô: Sau khi xịt nước, nên dùng giấy mềm hoặc khăn sạch để thấm khô, đảm bảo vệ sinh hơn.

- Không dùng vòi xịt vệ sinh cho mục đích khác: Tránh tuyệt đối việc dùng để rửa đồ ăn, dụng cụ nấu nướng.