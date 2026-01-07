Đóng

Dùng chung tài khoản, hộ kinh doanh đang tự làm khó mình?

(VTC News) -

Việc không tách bạch tài khoản kinh doanh và cá nhân có thể khiến hộ kinh doanh đối mặt với nguy cơ phát sinh nghĩa vụ thuế cao hơn so với thực tế.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới