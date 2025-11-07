Dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Mang dấu ấn của trí tuệ và bản lĩnh

Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, khoa học, toàn diện, thể hiện tầm nhìn chiến lược và năng lực tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Không để Nghị quyết Đại hội "chỉ nằm trên giấy"

Trao đổi bên lề Quốc hội, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn Lâm Đồng) cho rằng, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban soạn thảo đã xây dựng văn kiện “hết sức khoa học, trí tuệ, thể hiện bản lĩnh chính trị rất cao”.

Dự thảo văn kiện đã đánh giá đầy đủ, súc tích và nghiêm túc những thành tựu của đất nước trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khó khăn và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, quý báu, làm tiền đề cho nhiệm kỳ tới triển khai tốt hơn, thông suốt hơn, minh bạch hơn.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn Lâm Đồng).

Đại biểu nhấn mạnh: “Nghị quyết Đại hội tới đây cần mang tính khoa học và thực tiễn sâu sắc, phải “triển khai được ngay, không chỉ nằm trên giấy”.

Theo bà Tú Anh, hai nội dung trọng tâm cần được đặc biệt quan tâm là chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

“Việc xác lập mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học - công nghệ là xu thế tất yếu, là cơ hội để Việt Nam cất cánh, vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Trong khi đó, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ thành quả phát triển, bảo vệ đồng bào và Nhân dân trước tác động bất lợi của thiên nhiên”, đại biểu đoàn Lâm Đồng nêu ý kiến.

Đại biểu đề nghị, trong văn kiện cần xem xét lại chỉ tiêu về độ che phủ rừng, coi “bảo vệ rừng là bảo vệ lá phổi xanh của đất nước”, đồng thời đề xuất các chương trình hành động cụ thể, quyết liệt hơn để bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Nền tảng để đến năm 2045 trở thành nước phát triển

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP.HCM), nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIV được viết ngắn gọn, súc tích hơn so với các kỳ trước, thể hiện rõ quá trình đánh giá chặng đường phát triển đất nước trong 40 năm đổi mới, đồng thời tổng kết việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2021-2025.

“Chúng ta vui mừng với những kết quả trong 40 năm đổi mới, khi đất nước ta đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay. Quy mô GDP tăng từ 8 tỷ USD năm 1986 lên 510 tỷ USD, tức tăng 60 lần, nằm trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đó là thành quả rất đáng trân trọng”, đại biểu nhấn mạnh.

Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP.HCM).

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không ngừng hoàn thiện, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ hơn.

“Chúng ta đã tạo được nền tảng và niềm tin để hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, một đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, hùng thịnh, văn minh, hạnh phúc”, ông nói.

Tuy nhiên, đại biểu Trần Hoàng Ngân cũng cho rằng cần tập trung giải quyết các vấn đề thiết thực như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông, trật tự xã hội và nhà ở cho người dân.

“Để làm được, chúng ta phải có thể chế phù hợp với từng địa phương, khu vực; đồng thời tăng cường chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, tạo nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông - yếu tố mấu chốt để nền kinh tế tăng trưởng bền vững, đem lại hạnh phúc cho Nhân dân”, ông Ngân nói.

"Con người là gốc"

Với đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng), bà đặc biệt quan tâm đến các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược được nêu trong dự thảo văn kiện, nhất là nội dung về phát triển con người và phát triển văn hóa.

“Phát triển văn hóa phải trở thành động lực, sức mạnh nội sinh của sự phát triển. Quan điểm này kế thừa tư tưởng trồng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng phát triển mạnh mẽ hơn, phù hợp với thời kỳ kinh tế tri thức”, bà Nga nói.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng).

Theo nữ đại biểu, điểm mới của văn kiện lần này là chuyển từ đầu tư cho con người sang đầu tư bằng nguồn lực con người, đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển. Với nền kinh tế tri thức, nguồn vốn quý nhất chính là nguồn vốn con người, đây cũng là tinh thần Tư tưởng Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Bà Nga cho rằng: “Có thời điểm văn hóa chưa thực sự trở thành nền tảng vì nhiều lý do, trong đó có việc đầu tư chưa thỏa đáng. Lần này, việc định vị lại vai trò của văn hóa và con người - hai trụ cột song hành - là rất cần thiết để tạo sức mạnh phát triển bền vững”.