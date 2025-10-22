Dự báo thời tiết ngày 22/10: Miền Bắc giảm nhiệt, miền Trung mưa trắng trời

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 22/10/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ 13h ngày 22/10 đến 19h ngày 23/10, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, cục bộ mưa rất to trên 300mm. Trong đó, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 200-400mm, có nơi trên 700mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 200mm chỉ trong 3 giờ.

Từ đêm 23/10 đến ngày 24/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực này khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Từ trưa 22/10, miền Trung bước vào đợt mưa lớn diện rộng, cao điểm mưa kéo dài đến hết ngày 23/10. (Ảnh minh hoạ: Anh Trí)

Ngoài ra, sáng 22/10, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày 22/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ sau khi đã ảnh hưởng hầu hết các nơi ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trong đất liền gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5. Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 Fengshen kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều 22/10 gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Nhiệt độ ngày 22/10 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm nhẹ so với ngày hôm trước, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 19-22°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Hà Nội ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 22/10/2025

TP Hà Nội đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi 16-18°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Phía Nam (từ Hà Tĩnh - TP Huế) đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, từ trưa mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, trong đó, Nam Quảng Trị và TP Huế mưa to đến rất to.

Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5, từ chiều ven biển từ Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Bắc từ trưa mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, trong đó, TP Đà Nẵng mưa to đến rất to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3, từ chiều ven biển TP Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; phía Nam gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29°C, phía Nam 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.