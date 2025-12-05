Dự báo thời tiết 5/12: Không khí lạnh tăng cường, vùng núi miền Bắc rét đậm

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 5/12/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỳ văn Quốc gia, không khí lạnh đã bao trùm Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung mưa nhỏ rải rác, sau mưa vài nơi, nhiệt độ giảm khoảng 1-3°C.

Ngày 5/12, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, Bắc Trung Bộ mưa nhỏ rải rác.

Ngày 5/12, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18°C, vùng núi Bắc Bộ 13-15°C, có nơi dưới 12°C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trong sáng 5/12. Từ chiều 5/12, mưa lớn ở các khu vực này giảm dần.

Mưa lớn nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 5/12/2025

TP Hà Nội mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, khu Tây Bắc 11-14°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, có nơi trên 23°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi 13-15°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, có nơi trên 23°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rải rác. Phía Nam sáng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, phía Nam có nơi 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc sáng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.