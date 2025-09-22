Dự báo cường độ siêu bão Ragasa khi vào đất liền từ Quảng Ninh đến Ninh Bình

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 19h ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo trong đêm nay, siêu bão Ragasa đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025, duy trì cấp 17, giật trên cấp 17. Siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cảnh báo cấp 4 độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của siêu bão Ragasa. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 19h ngày 24/9, siêu bão Ragasa trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc), cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 19h ngày 25/9, bão số 9 Ragasa trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km/h, tiếp tục suy yếu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8- 9, giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; cấp 3 ở khu vực vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Tác động của siêu bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội. Từ 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia - nhận định, các dự báo chính thức của Cục khí tượng thủy văn hiện nay vẫn theo phương án siêu bão hướng về đất liền Trung Quốc, sau đó suy yếu và di chuyển về vịnh Bắc Bộ, rồi vào các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Khả năng này xảy ra cao hơn.

Các tỉnh chịu ảnh hưởng mưa to gió mạnh tập trung ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hoá - Hà Tĩnh và mở rộng sang các tỉnh Lào Cai, Yên Bái (cũ). Ngày và đêm 25/9 là thời điểm mưa to, gió mạnh nhất.

Ông Lâm cũng nhấn mạnh hoàn lưu sau bão có thể gây mưa cho khu vực ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh sau ngày 26/9.