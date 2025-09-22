Chuyên gia: Siêu bão Ragasa là một trong những cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông

(VTC News) -

Chuyên gia nhận định cường đêm nay siêu bão Ragasa giữ cường độ cấp 17 đi vào Biển Đông.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia - nhận định, đêm nay, siêu bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025. Nhiều khả năng bão tiếp tục giữ cường độ cấp 17, cấp siêu bão khi di chuyển trên Biển Đông trong 24 giờ đầu.

Từ 24/9, siêu bão có thể suy yếu dần trước khi di chuyển vào đất liền Trung Quốc. Thời điểm hiện tại, khi siêu bão còn ở Tây Bắc Thái Bình Dương đã có cường độ mạnh hơn siêu bão Yagi năm 2024. Nếu trong đêm nay khi vào Biển Đông, siêu bão Ragasa tiếp tục giữ được cường độ như hiện tại sẽ mạnh hơn Yagi năm 2024.

Dự báo đêm nay, siêu bão Ragasa sẽ vào Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Ông Lâm cũng đưa ra hai phương án dự báo đối với đường đi và cường độ của siêu bão Ragasa. Theo đó, nhiều khả năng xảy ra hơn đó là siêu bão hướng về đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu và di chuyển về vịnh Bắc Bộ, rồi vào các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Theo phương án này, trọng tâm ảnh hưởng sẽ ở phía Đông Bắc Bộ, mở rộng xuống các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh gây gió mạnh, mưa lớn trong khoảng thời gian từ đêm 24-27/9.

Phương án thứ 2, bão có thể đi thấp hơn, không đổ bộ đất liền Trung Quốc mà di chuyển chủ yếu trên biển. Với phương án này, cường độ bão Ragasa sẽ mạnh hơn phương án thứ nhất, mức độ nguy hiểm cũng cao hơn.

Tuy nhiên, các dự báo chính thức của Cục khí tượng thủy văn hiện nay vẫn theo phương án thứ nhất với khả năng cao hơn.

"Các tỉnh chịu ảnh hưởng mưa to gió mạnh tập trung ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hoá - Hà Tĩnh và mở rộng sang các tỉnh Lào Cai, Yên Bái (cũ). Chúng tôi cũng nhấn mạnh hoàn lưu sau bão có thể gây mưa cho khu vực ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh sau ngày 26/9", ông Hoàng Phúc Lâm nói.

Siêu bão Ragasa khi trên khu vực Bắc Biển Đông có thể đạt cường độ cấp 16-17 nên tàu thuyền kể cả tàu thuyền trọng tải lớn cũng bị đánh đắm. Với vịnh Bắc Bộ và ven biển các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ, ông Lâm dự báo, bão vào đây với cường độ cấp 10-12 thì các tàu thuyền trên biển cũng cần tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương về việc tránh, trú trước khi bão vào.

"Siêu bão Ragasa có hoàn lưu rộng, là một trong những cơn bão cường độ mạnh nhất trên khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại là thời gian giao mùa, bắt đầu xuất hiện các khối không khí lạnh, mặc dù cường độ không mạnh nhưng tác động của không khí lạnh và khô khiến cho diễn biến cường độ và quỹ đạo của bão rất phức tạp trong những ngày tới", ông Lâm thông tin.

Với các dự báo hiện tại, từ nay đến cuối năm vẫn còn 4-5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới nữa hoạt động trên Biển Đông và khoảng một nửa trong số đó sẽ ảnh hưởng đất liền Việt Nam. Vì vậy, công tác phòng chống, rà soát các điểm xung yếu, xây dựng các phương án để ứng phó với bão trong thời gian tới cần thực hiện nghiêm ngặt, đặc biệt các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tháng 10-11, bão vẫn còn ảnh hưởng tới các tỉnh miền Trung và cũng không ngoại trừ các cơn bão cường độ mạnh, diễn biến phức tạp khi có tác động kết hợp đồng thời với không khí lạnh năm nay được dự báo hoạt động tương đối sớm, có thể gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở ở khu vực miền Trung.