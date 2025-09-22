Siêu bão Ragasa đạt cấp cực đại 17 khi vào Biển Đông gây sóng cao trên 10m

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 1h ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc và đã mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16-17 (184-221km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đến 1h ngày 23/9, siêu bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm siêu bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Theo dự báo hiện tại, thời điểm này, siêu bão đạt cấp cực đại với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của siêu bão Ragasa. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 1h ngày 24/9, siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 490km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 1h ngày 25/9, siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Đông bán bảo Lôi Châu (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão số 9 Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

"Khoảng sáng sớm 25/9, bão số 9 Ragasa sẽ vượt qua khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và di chuyển vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16. Dự báo trong ngày 25/9, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh-Hà Tĩnh", cơ quan khí tượng nhận định.

Tác động của siêu bão Ragasa, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.