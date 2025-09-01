Dự báo chi tiết thời tiết Hà Nội tối 1/9 và ngày Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực đêm 1/9, ngày 2/9

Tại Hà Nội, từ 18 đến 22h ngày 1/9, trời không mưa. Từ 22h ngày 1/9 đến 6h ngày Quốc khánh 2/9, khu vực này khả năng mưa thấp.

Sáng 2/9, Hà Nội khả năng cao không mưa, thời tiết tốt, trời nắng nhẹ, nhiệt độ sáng 26-30°C. Xác suất mưa vào sáng 2/9 là dưới 20% với lượng mưa nhỏ và kết thúc nhanh.

Cơ quan khí tượng lưu ý, đầu giờ sáng 2/9 trời nhiều mây, làm giảm tầm nhìn và trần mây thấp. Vì vậy, cần lưu ý các hoạt động bay ở độ cao thấp quanh khu vực tổ chức sự kiện.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 1/9, Đông Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Chiều tối và tối 1/9, Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 10-40mm, cục bộ mưa to trên 90mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt 80mm trong 3 giờ.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, cụ thể:

TP Đà Nẵng: Trà Leng, Bến Giằng, Bến Hiên, Đắc Pring, Hùng Sơn, La Êê, Nam Giang, Nam Trà My, Phước Năng, Phước Thành, Tây Giang, Thạnh Mỹ, Trà Giáp, Trà Vân.

Quảng Ngãi: Ba Dinh, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Ngọc Linh, Sơn Kỳ, Kon Plông, Minh Long, Sơn Tây Hạ, Thiện Tín, Tu Mơ Rông, Ba Động, Bờ Y, Đăk Kôi, Đăk Mar, Đăk PLô, Đăk Pxi, Đăk Tô, Đăk Tờ Kan, Dục Nông, Kon Đào, Măng Bút, Măng Đen, Măng Ri, Ngọk Tụ, Sa Loong, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Xốp.

Đắk Lắk: Hòa Thịnh, Cư M’ta, Dang Kang, Ea Riêng, Hòa Mỹ, Sơn Thành, Cư Prao, Cư Pui, Cư Yang, Đức Bình, Ea Kar, Ea Kly, Ea Knốp, Ea Ô, Ea Păl, Krông Á, M’Drắk, phường Đông Hòa, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Xuân, Sông Hinh, Tân Tiến, Vụ Bổn, Xuân Lộc.

Khánh Hòa: Bắc Ninh Hòa, Đại Lãnh, phường Đông Ninh Hòa, Tu Bông, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Vạn Thắng, Bác Ái Đông, Công Hải, Diên Điền, Hòa Trí, Mỹ Sơn, phường Hòa Thắng, phường Ninh Hòa, Suối Hiệp, Thuận Bắc.

Dự báo thời tiết ngày Quốc khánh 2/9, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, đồng bằng, ven biển mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ 23-33°C.

Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có lúc mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ 24-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối, tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nguyên Trung Bộ dao động 20-31°C, Nam Bộ 24-33°C.

Ngoài ra, lũ ở hạ lưu sông Cả (Nghệ An) tại trạm Nam Đàn đạt đỉnh 5,98m lúc 2h ngày 1/9, trên báo động (BĐ)1 0,58m, hiện đang xuống chậm. Lúc 13h cùng ngày, mực nước tại trạm Nam Đàn 5,91m, trên BĐ1 0,51m.

Trong 24 giờ tới, lũ hạ lưu sông Cả tiếp tục xuống và duy trì trên mức BĐ1; nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc tỉnh Nghệ An.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước chiều tối và đêm 1/9, ngày 2/9/2025

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, đồng bằng và ven biển 30-32°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi,chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.