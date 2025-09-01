Hà Nội mưa to, người dân đội mưa chờ xem diễu binh

Chiều 1/9, còn gần 15 tiếng nữa mới đến giờ diễn ra Lễ diễu binh A80, các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình đã ken đặc người dân tìm chỗ ngồi. Mưa lớn bất chợt trút xuống không làm không khí chờ đợi giảm nhiệt.
Từ đầu giờ chiều, ởcác đoạn phố Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Điện Biên Phủ…, từng mét vỉa hè đều chật kín.
Người cầm ô, người mặc áo mưa, người lấy bìa carton che đầu, hầu hết mọi người đều kiên trì giữ vị trí trong cơn mưa. Nhiều gia đình vẫn trải chiếu, bạt, sắp xếp hành lý để chuẩn bị chờ đợi qua đêm.
Tại ngã tư Quán Sứ – Tràng Thi, ngã năm Cửa Nam, những nơi được coi là vị trí “vàng” để quan sát, hàng nghìn người có mặt từ hôm 31/8. Đến sáng 1/9, cơn mưa lớn không khiến họ lùi bước. Bà con vẫn ngồi im lặng giữ chỗ, thỉnh thoảng bật nhạc, trò chuyện rôm rả về lễ diễu binh sáng mai.
“Tôi từng xem diễu binh năm 2015, giờ lại có dịp chứng kiến. Trời mưa cũng chẳng hề gì, chúng tôi muốn tận mắt thấy không khí tự hào của 80 năm Quốc khánh 2/9”, ông Trần Xuân Hoan, 75 tuổi, đến từ Thái Nguyên chia sẻ.
Nhiều nhóm bạn trẻ cũng háo hức tụ tập từ sớm. Chị Phạm Thu Hà, 32 tuổi, đến từ Quốc Oai cùng nhóm bạn hơn chục người tay ôm ba lô, tay cầm loa nhỏ phát nhạc để khuấy động bầu không khí. “Chúng tôi xác định sẽ ở lại qua đêm, vừa trò chuyện vừa chờ tới sáng. Lễ diễu binh đâu phải lúc nào cũng có, đây là dịp đặc biệt để tận hưởng cùng bạn bè,” chị Hà nói.
Khoảng 15h, cơn mưa rào tiếp tục ập đến. Nhiều người dùng áo mưa trùm cả người lẫn hành lý, có người lấy bạt nylon che thành lều tạm, song không ai có ý định rời vị trí.
6h30 ngày 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ bắt đầu.
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc, tạo thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và các hoạt động phục vụ Lễ kỷ niệm, Công an TP Hà Nội thông báo cấm đường từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9.