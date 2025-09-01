Hà Nội mưa to, người dân đội mưa chờ xem diễu binh

Nhiều nhóm bạn trẻ cũng háo hức tụ tập từ sớm. Chị Phạm Thu Hà, 32 tuổi, đến từ Quốc Oai cùng nhóm bạn hơn chục người tay ôm ba lô, tay cầm loa nhỏ phát nhạc để khuấy động bầu không khí. “Chúng tôi xác định sẽ ở lại qua đêm, vừa trò chuyện vừa chờ tới sáng. Lễ diễu binh đâu phải lúc nào cũng có, đây là dịp đặc biệt để tận hưởng cùng bạn bè,” chị Hà nói.