Tin mới nhất thời tiết Hà Nội và các khu vực trong ngày Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày và đêm 1/9, đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 50mm.

Chiều và tối 1/9, Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa phổ biến 10-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Trong ngày Quốc khánh 2/9, thời tiết Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, vùng đồng bằng và ven biển sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ 23-33°C.

Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ dao động 24-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, tập trung lúc chiều, tối, cục bộ mưa to. Nhiệt độ trong ngày ở cao nguyên Trung Bộ phổ biến 20-29°C, Nam Bộ 24-32°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/9, sáng có lúc mưa, chiều trời nắng. (Ảnh minh hoạ)

Thời tiết Hà Nội trong ngày có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 50-60%, hình thái thời tiết này được cơ quan khí tượng nhận định từ 7-13h, nhiệt độ 27-32°C.

Từ 13-19h, khu vực này trời nắng, xác suất mưa thấp, dao động 20-30%, nhiệt độ phổ biến 29-32°C. 19h ngày 1/9 đến 7h ngày 2/9, Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, xác suất mưa 55-65%, nhiệt độ 25-27°C.

Ngày Quốc khánh 2/9, từ 7-13h, Hà Nội sáng có lúc mưa, mưa rào nhẹ, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 27-32°C. Từ 13-19h, Thủ đô đón nắng, xác suất mưa rất thấp, chỉ khoảng 10-20%, nhiệt độ 29-33°C. 19h ngày 2/9 đến 7h ngày 3/9, khu vực này không mưa, xác suất mưa 20-40%, nhiệt độ 25-28°C.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 2/9 đến ngày 10/9, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, đêm 2/9, vùng ven biển và đồng bằng Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Quảng Trị đến phía Đông Lâm Đồng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to, mưa tập trung lúc chiều và tối.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 1/9/2025

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, vùng đồng bằng và ven biển mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.