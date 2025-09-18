Đóng

Đóng cửa xe 'ép' khách trả 2,5 triệu đồng: Tài xế từng có tiền án

(VTC News) -

Công an phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, vừa khởi tố vụ án và bị can đối với tài xế Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú tại Hưng Yên) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Ngọc
