Đón Trung thu thời 4.0: Ký ức ẩn sau những công nghệ mới lạ

(VTC News) -

Những ký ức tuổi thơ như đèn ông sao, Chị Hằng, Chú Cuội, những món đồ chơi dân gian được mang tới cho trẻ em thời 4.0 một cách thật mới lạ.

Mạnh Hùng - Diệu Anh - Quý Trung
