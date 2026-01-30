Đón Tết Bính Ngọ, mua pháo hoa Bộ Quốc phòng ở đâu tại Hà Nội?

(VTC News) -

Pháo hoa Bộ Quốc phòng là các sản phẩm pháo hoa không gây tiếng nổ, do Nhà máy Z121 – Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trực tiếp sản xuất. Đây là đơn vị duy nhất được cấp phép sản xuất và phân phối các sản phẩm pháo hoa không tiếng nổ trên thị trường.

Tại Hà Nội, khách hàng có thể mua pháo hoa Bộ Quốc phòng bằng hai hình thức: đến trực tiếp cửa hàng bán pháo hoa Z121 tại Hà Nội đã được cấp phép hoặc đặt mua hàng online website chính thức phaohoabqp.com.

Pháo hoa phun viên của Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Phaohoaz121)

Dưới đây là danh sách những địa điểm bán pháo hoa Bộ Quốc phòng ở Hà Nội:

Cửa hàng Số 1 Hà Nội: Số 13, TT13, Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Cửa hàng Số 2 Hà Nội: Số 635, đường Ngọc Hồi, Hà Nội

Cửa hàng Số 3 Hà Nội: Số 195, đường Quan Hoa, phường Nghĩa Đô, Hà Nội

Cửa hàng Số 4 Hà Nội: Số nhà 26 tổ 3 khu Xuân Hòa, xã Xuân Mai, Hà Nội

Cửa hàng Số 5 Hà Nội: xã Sóc Sơn, Hà Nội

Cửa hàng Số 6 Hà Nội: Số 517 Thanh Lương, xã Bình Minh, Hà Nội

Cửa hàng Số 7 Hà Nội: Số 36 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội

Cửa hàng Số 8 Hà Nội: Thôn An Hạ, xã An Khánh, Hà Nội

Cửa hàng Số 9 Hà Nội: D10-D6 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Hà Nội

Cửa hàng Số 10 Hà Nội: Số 90, 1A/65 khu Đồng Sậy, xã Đan Phượng, Hà Nội

Cửa hàng Số 11 Hà Nội: Số 67 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

Cửa hàng Số 12 Hà Nội: 134 Hồng Tiến, phường Bồ Đề, Hà Nội

Cửa hàng Số 13 Hà Nội: Lô 16-TT20, KĐT Nam An Khánh, xã An Khánh, Hà Nội

Cửa hàng Số 14 Hà Nội: SH77, đường Nam An Khánh, xã An Khánh, Hà Nội

Cửa hàng Số 15 Hà Nội: Số 3, Phố Trung Liệt, Phường Đống Đa, Hà Nội

Cửa hàng Số 16 Hà Nội: Khu đường trục Bắc Nam, TDP Du Nghệ, xã Quốc Oai, Hà Nội

Cửa hàng Số 17 Hà Nội: số 24, Xóm Vân Hòa, Xã Hồng Vân, Hà Nội

Cửa hàng Số 18 Hà Nội: Số 11 Khu tập thể trường CĐ Xây dựng số 1, phường Đại Mỗ, Hà Nội

Cửa hàng Số 19 Hà Nội: 32A Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cửa hàng Số 20 Hà Nội: Số 111, Vũ Xuân Thiều, Tổ 12, Phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội

Cửa hàng Số 21 Hà Nội: Thôn Nội Xá, xã Hòa Xá, Hà Nội

Cửa hàng Số 22 Hà Nội: Đội 7, xã Thường Tín, Hà Nội

Cửa hàng Số 23 Hà Nội: Số 151 Quốc lộ 1A Quán Gánh, xã Thường Tín, Hà Nội

Cửa hàng Số 24 Hà Nội: No-09LK-12, khu đấu giá Phú Lương 2, phường Phú Lương, Hà Nội

Cửa hàng Số 25 Hà Nội: Số 110, Thôn 1 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Hà Nội

Cửa hàng Số 26 Hà Nội: Số 143, phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình, Hà Nội

Cửa hàng Số 27 Hà Nội: Số 1, ngõ 18, phố Tây Kết, phường Hồng Hà, Hà Nội

Cửa hàng Số 28 Hà Nội: Số 9, Phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, Hà Nội

Cửa hàng Số 29 Hà Nội: Số 299 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội

Cửa hàng Số 30 Hà Nội: Thôn Cao Sơn, xã Quảng Oai, Hà Nội

Cửa hàng Số 31 Hà Nội: Số 109A, phố mới Bình Đà, xã Bình Minh, Hà Nội

Cửa hàng Số 32 Hà Nội: Số 250, đường Cao Lỗ, Xã Đông Anh, Hà Nội

Cửa hàng Số 33 Hà Nội: Số TT2-08, đường Kim Quan Thượng, phường Việt Hưng, Hà Nội

Cửa hàng Số 34 Hà Nội: Số nhà 23-TT4, đường Foresa 4, Khu đô thị sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, Hà Nội

Cửa hàng Số 35 Hà Nội: Số nhà 59 ngõ 2, phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Hà Nội

Cửa hàng Số 36 Hà Nội: Số nhà 02, làng Thái Ninh, Thôn Cộng Hoà, xã Sóc Sơn, Hà Nội

Cửa hàng Số 37 Hà Nội: Số 89, phố Đại An, phường Hà Đông, Hà Nội

Cửa hàng Số 38 Hà Nội: Số 08, ngách 172/69/30, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Hà Nội

Cửa hàng Số 39 Hà Nội: Số nhà 9/1, phố Trần Hưng Đạo, Sơn Tây, Hà Nội

Cửa hàng Số 40 Hà Nội: Số 296, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Lợi, Hà Nội

Cửa hàng Số 41 Hà Nội: Đội 4, Thôn 1, xã Yên Lãng, Hà Nội

Cửa hàng Số 42 Hà Nội: Số 46, phố Trung Kính, Hà Nội

Cửa hàng Số 43 Hà Nội: Số 32, Ngõ 81, phố Đức Giang, Hà Nội

Cửa hàng Số 44 Hà Nội: Số 105, đường Lý Sơn, phường Ngọc Thuỵ, Hà Nội

Cửa hàng Số 45 Hà Nội: Số nhà 34, phố Nguyễn Lân, phường Phương Liệt, Hà Nội

Cửa hàng Số 46 Hà Nội: Thửa đất 108, tờ bản đồ 30, xóm 3, Cầu Vai Réo, Thôn 7, xã Phú Cát, Hà Nội.

Cửa hàng Số 47 Hà Nội: Số 23, ngõ 111, đường Lâm Hạ, phường Bồ Đề, Hà Nội

Cửa hàng Số 48 Hà Nội: số 380, Hà Huy Tập, xã Phù Đổng, Hà Nội

Cửa hàng Số 49 Hà Nội: Số 166 đường Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội

Cửa hàng Số 50 Hà Nội: số nhà 193, phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Phương Liệt, Hà Nội

Cửa hàng Số 51 Hà Nội: Số 109, phố Tô Hiệu, phường Hà Đông, Hà Nội

Cửa hàng Số 52 Hà Nội: Lô E 10-14, Khu đô thị Hà Phong, xã Mê Linh, Hà Nội

Cửa hàng Số 53 Hà Nội: số nhà 97, Đường 14, thôn Phú Nghĩa, xã Kim Anh, Hà Nội

Cửa hàng Số 54 Hà Nội: số 172, QL3, Thôn Đường 3, xã Sóc Sơn, Hà Nội

Cửa hàng Số 55 Hà Nội: Thôn Ngọc Giả, phường Chương Mỹ, Hà Nội

Cửa hàng Số 56 Hà Nội: số 45, ngõ 15 Ngọc Hồi, phường Hoàng Mai, Hà Nội

Cửa hàng Số 57 Hà Nội: Số 110 đường Minh Khai, xã Dương Hòa, Hà Nội

Cửa hàng Số 58 Hà Nội: Lô A24, Khu Biệt thự thấp tầng, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội

Cửa hàng Số 59 Hà Nội: Số 133 Nghi Tàm, Hà Nội

Cửa hàng Số 60 Hà Nội: Số 129, đường Lạc Trị, xã Phúc Thọ, Hà Nội

Cửa hàng Số 61 Hà Nội: số 6 Ngõ 2 Thôn Điền Xá, Xã Nội Bài, Hà Nội

Cửa hàng Số 62 Hà Nội: Thôn Hương Trầm, Xã Thư Lâm, Hà Nội

Cửa hàng Số 63 Hà Nội: Thửa đất số 57, tờ bản đồ số 6, Thôn Phú Ninh, xã Kim Anh, Hà Nội

Cửa hàng Số 64 Hà Nội: Số 85 phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội

Cửa hàng Số 65 Hà Nội: Số 161 thôn Triều Đông, xã Đoài Phương, Hà Nội

Cửa hàng Số 66 Hà Nội: số 1122 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội

Cửa hàng Số 67 Hà Nội: Số 176, Đường 442B, Xóm 8, Thôn Kim Hoàng, Xã Sơn Đồng, Hà Nội

Cửa hàng Số 68 Hà Nội: Số 82B, đường Trần Phú, phường Mộ Lao, Hà Nội

Cửa hàng Số 69 Hà Nội: Số 06, Liền Kề 40, Khu dịch vụ AB Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Nội.

Cửa hàng Số 70 Hà Nội: Thôn 3, Xã Hạ Bằng, Hà Nội

Cửa hàng Số 71 Hà Nội: Số 809, đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà, Hà Nội.