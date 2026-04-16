Đời thực xót xa của nữ diễn viên vào vai 'tiểu tam' bị ghét nhất màn ảnh

(VTC News) -

Bộ phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc là tâm điểm chú ý khi khai thác những vấn đề gần gũi như hôn nhân, gia đình, mẹ chồng - nàng dâu hay cách nuôi dạy con cái. Bên cạnh dàn diễn viên quen mặt như Lương Thế Thành, Lê Phương, thì diễn viên Ngân Hoà nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Bộ phim "Bóng ma hạnh phúc" gây sốt mạng xã hội.

Trong phim, cô vào vai Như Trang - cô gái có hoàn cảnh khó khăn, được gia đình nữ chính cưu mang nhưng sau đó lại từng bước chen vào đời sống của họ. Cao trào là khi Trang trở thành nhân tình của người đàn ông đã có gia đình.

Vai diễn mang màu sắc tiêu cực khiến Ngân Hòa nhận nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả bày tỏ sự khó chịu với nhân vật, thậm chí để lại những bình luận tiêu cực về ngoại hình và cách thể hiện của cô.

Tuy vậy, Ngân Hòa hào hứng khi khán giả quan tâm và phản hồi nhiệt tình. Trong phim, cô có nhiều cảnh quay chung với diễn viên Lương Thế Thành. Nữ diễn viên cho biết khoảng cách tuổi tác không phải trở ngại, ngược lại còn là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm.

Cặp đôi Trang (Ngân Hoà) và Dũng (Lương Thế Thành) gây bức xúc cho khán giả.

Ngân Hoà sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Cô bắt đầu được biết đến khi tham gia diễn xuất trong MV Một bước yêu vạn dặm đau của Mr. Siro vào năm 2019. Sau đó cô góp mặt trong nhiều phim như: Vua bánh mì, Giấc mơ của mẹ, Trại hoa đỏ, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay... và trong phim điện ảnh Mai. Dù chăm chỉ hoạt động, tên tuổi của cô vẫn chưa thực sự nổi bật.

Vai diễn trong Bóng ma hạnh phúc đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau biến cố sức khoẻ. Giữa năm 2025, Ngân Hòa chia sẻ việc mắc suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ và chờ ghép thận để duy trì sự sống. Trước đó, từ năm 2023, cô phát hiện bệnh nhưng đến đầu năm 2025, tình trạng chuyển biến nặng.

Thời điểm tham gia ghi hình, cô đối mặt với bệnh tật, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Dù vậy, vì không muốn ảnh hưởng đến tiến độ chung của đoàn phim, nữ diễn viên vẫn nỗ lực hoàn thành trọn vẹn vai diễn.

Khi tham gia ghi hình bộ phim "Bóng ma hạnh phúc", cô phải đối mặt với bệnh tật.

Cô chia sẻ, khi thực hiện dự án, bản thân ở giai đoạn cuối của bệnh suy thận, cơ thể sụt cân nhiều nên ngoại hình có phần gầy gò, thiếu sức sống. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng theo đến cùng để không làm gián đoạn công việc của ê-kíp, đồng thời mong khán giả có thể cảm thông cho những hạn chế về thể trạng trong quá trình thể hiện nhân vật.

Trong quá trình điều trị, Ngân Hòa nhận được sự hỗ trợ từ nhiều đồng nghiệp như Trấn Thành, NSND Hồng Vân hay Diễm My 9X. Trấn Thành còn lên tiếng kêu gọi hỗ trợ. Sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần trở thành điểm tựa để cô tiếp tục hành trình chữa bệnh.

Ngân Hoà phải điều trị bệnh suy thận.

Đối diện với chẩn đoán bệnh, nữ diễn viên thừa nhận từng rơi vào trạng thái sốc và hoang mang, có lúc chán nản, nghĩ đến buông xuôi. Tuy nhiên, những suy nghĩ tiêu cực không kéo dài quá lâu. Điều khiến cô tiếp tục cố gắng, theo chia sẻ, là mong muốn được sống và không phụ lại tình cảm của những người vẫn dõi theo mình.

Trong hành trình chống chọi bệnh tật, tình cảm từ khán giả trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng. Sự yêu thương và dõi theo của mọi người khiến cô không cho phép bản thân gục ngã, bởi cô không muốn phụ lại những kỳ vọng và sự quan tâm ấy.

Hiện tại, Ngân Hòa vẫn trong quá trình điều trị và chưa thể trở lại với guồng quay công việc. Cô cho biết không dám nhận thêm dự án vì lo ảnh hưởng đến ê-kíp nếu sức khỏe không đảm bảo.

Trấn Thành từng ủng hộ Ngân Hoà 100 triệu đồng và kêu gọi hỗ trợ.

Nữ diễn viên khá kín tiếng trong đời sống cá nhân. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu cập nhật công việc, hiếm khi chia sẻ về gia đình hay chuyện riêng tư.