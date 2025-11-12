Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị?

(VTC News) -

U22 Việt Nam bắt đầu giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2025 bằng trận đấu với chủ nhà U22 Trung Quốc lúc 18h35 hôm nay. Huấn luyện viên tạm quyền Đinh Hồng Vinh mang đến Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) lực lượng mạnh nhất có thể. Dù vậy, đội hình ra sân của U22 Việt Nam trong cuộc đối đầu U22 Trung Quốc có thể thiếu một số trụ cột.

U22 Việt Nam có 6 cầu thủ hội quân muộn, mới đến Trung Quốc hôm qua (11/11). Họ có chưa đầy 48 giờ để nghỉ ngơi sau khi di chuyển. Nguyễn Đình Bắc, Phạm Minh Phúc, Lê Viktor vừa đá chính cho câu lạc bộ cách đây 2 ngày trong các trận đấu muộn của vòng 11 V.League.

Giải Panda Cup 2025 mang tính chất giao hữu, thử nghiệm, do đó huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có thể cho những cầu thủ này nghỉ ngơi để đảm bảo thể lực. U22 Việt Nam có nhiều phương án bố trí đội hình, nhất là trong bối cảnh nhiều cầu thủ được ra sân đều đặn ở CLB để duy trì nhịp thi đấu.

Đình Bắc có thể được cho nghỉ ở trận U22 Việt Nam đấu với U22 Trung Quốc.

Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên - từng bắt chính cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu gần nhất - rõ ràng là lựa chọn được ưu tiên dù Cao Văn Bình cũng "cứng" tay ở V.League. Hàng hậu vệ được huấn luyện viên Kim Sang-sik tin dùng ở giải U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á gồm Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức vẫn góp mặt đầy đủ. Nhiều khả năng ông Đinh Hồng Vinh sẽ tiếp tục sử dụng phương án này để các cầu thủ nâng cao sự ăn ý.

Cánh phải nhiều khả năng được giao cho Võ Anh Quân, khi đồng đội cùng vị trí của anh là Minh Phúc hội quân muộn. Ở cánh trái, Nguyễn Phi Hoàng là lựa chọn số một khi HLV Kim Sang-sik có vẻ muốn ưu tiên Khuất Văn Khang cho vị trí tiền vệ trung tâm hoặc hộ công hơn là bám biên.

Nguyễn Văn Trường hội quân muộn nhưng anh chỉ thi đấu khoảng 10 phút ở CLB trong trận đấu mới đây. Do đó, cầu thủ này có thể kịp hồi phục thể lực để ra sân ngay cho U22 Việt Nam. HLV Đinh Hồng Vinh cũng có thể thử nghiệm Nguyễn Thái Quốc Cường - cầu thủ có màn thể hiện tốt trong màu áo CLB Công an TP.HCM.

Trên hàng công, Văn Khang và Thanh Nhàn với phong độ ổn định nhiều khả năng được ưu tiên cho 2 vị trí hộ công lệch biên. Nếu Đình Bắc không đá chính, Bùi Vĩ Hào - cầu thủ từng được tin tưởng ở đội tuyển Việt Nam - có thể có màn trở lại, giúp ban huấn luyện đánh giá kỹ hơn về tình trạng của anh sau thời gian dài chấn thương.

Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam

Trần Trung Kiên - Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức - Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Văn Trường, Võ Anh Quân - Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Thanh Nhàn.