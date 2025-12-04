Doanh nghiệp Nhật chi 4.700 tỷ đồng thâu tóm bút bi Thiên Long

Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) vừa phát thông báo sẽ thâu tóm Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (TLG), nhà sản xuất văn phòng phẩm lớn nhất Việt Nam, thông qua hai giao dịch gồm mua cổ phần và chào mua công khai.

Giao dịch dự kiến chia thành hai phần. Kokuyo sẽ mua toàn bộ cổ phần của Công ty Thien Long An Thịnh (TLAT) – đơn vị đang nắm giữ 46,82% cổ phần Thiên Long, thuộc sở hữu của nhà sáng lập Thiên Long và các cộng sự.

Doanh nghiệp Nhật dự kiến chi 4.500 tỷ đồng thâu tóm bút bi Thiên Long.

Giao dịch thứ hai ngay sau đó là chào mua công khai cổ phiếu phổ thông từ các cổ đông của Thiên Long với tỷ lệ 18,19%.

Nếu thành công, doanh nghiệp đến từ Nhật này sẽ nắm 65,01% cổ phần, chính thức biến Thiên Long thành công ty con của Kokuyo.

Giá trị ước tính của thương vụ lên đến 27,6 tỷ yên tương đương 4.700 tỷ đồng. Kokuyo cho biết dùng vốn tự có để chi trả.

Theo lộ trình, giao dịch mua TLAT dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026, đợt chào mua công khai diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11/2026, tùy thuộc phê duyệt của cơ quan quản lý. Kokuyo cho biết thương vụ chưa tác động lớn đến kết quả kinh doanh năm 2025 và sẽ cập nhật thông tin khi có diễn biến mới.

Thông cáo của Kokuyo cũng cho biết tập đoàn đã ký kết thỏa thuận với nhà sáng lập và các cộng sự về việc mua lại cổ phần TLAT và chào mua công khai.

Thiên Long là nhà sản xuất văn phòng phẩm lớn nhất Việt Nam hiện nay, thành lập từ năm 1981.

Hai công ty liên kết của Thiên Long là Phương Nam Cultural JSC và PEGA Holdings JSC không nằm trong thương vụ thâu tóm này.

Theo Kokuyo, TLG sở hữu thị phần đáng kể trên thị trường dụng cụ viết của Việt Nam, phát triển sản phẩm tốt, có hệ thống sản xuất và thương mại, mạng lưới bán hàng khu vực mạnh mẽ tại khu vực ASEAN.

Việc mua lại TLG nằm trong mục tiêu trở thành doanh nghiệp văn phòng phẩm hàng đầu châu Á vào năm 2030, thúc đẩy mở rộng thương hiệu Campus trên toàn cầu. Kokuyo cũng kỳ vọng đưa ASEAN trở thành thị trường cốt lõi thứ tư bên cạnh Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ.

Thiên Long đã phát đi thông cáo về vấn đề này. Theo đó, TLG cho biết các cổ đông của TLAT, đơn vị sở hữu 46,82% vốn điều lệ TLG, đang ở trong quá trình đàm phán, thống nhất và ký kết giao dịch dự kiến với Kokuyo để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của TLAT.

“Các thông tin liên quan đến giao dịch dự kiến còn phụ thuộc vào các bước tiếp theo giữa các bên và sẽ được công ty tiếp nhận, cập nhật một cách thận trọng, trên cơ sở các thông báo chính thức từ cổ đông lớn là TLAT”, thông cáo của TLG viết.

Cũng theo Thiên Long, Kokuyo là tập đoàn có lịch sử hơn 100 năm, có vị thế vững chắc trên thị trường thế giới trong lĩnh vực văn phòng phẩm và giải pháp cho doanh nghiệp. Đây cũng là đối tác mà TLG hợp tác thực hiện các hợp đồng gia công sản phẩm theo yêu cầu và thiết kế trong thời gian qua.

Công ty này không chỉ hoạt động tại Nhật, mà đã mở rộng ra nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore...

Nhà sáng lập công ty bút bi Thiên Long Cô Gia Thọ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đang niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM (HoSE) với mã cổ phiếu TLG.

Kết thúc phiên giao dịch 4/12, cổ phiếu TLG đang có giá 64.200 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt hơn 5.600 tỷ đồng.

9 tháng năm 2025, Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3.225 tỷ đồng, tăng trưởng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 10,7%, so với cùng kỳ, đạt gần 376 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện được 77% chỉ tiêu doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận.

HĐQT Thiên Long mới đây cũng thống nhất chọn ngày 12/12/2025 làm ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức. Phương án chi trả lần này bao gồm cả cổ phiếu và tiền mặt.

Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/12/2025, ước tính công ty sẽ chi khoảng 87,8 tỷ đồng tiền mặt để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông trong đợt này.