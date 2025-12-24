Điều tra vụ một phụ nữ ở Hải Phòng mượn nhiều sổ đỏ, lập khống giấy mua bán để vay tiền tỷ

(VTC News) -

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tập trung làm rõ hành vi của đối tượng, xác định số lượng nạn nhân cũng như tổng số tiền bị chiếm đoạt liên quan trường hợp một phụ nữ mượn bìa đỏ của nhiều hộ dân sau đó lập khống giấy tờ mua bán để mang đi thế chấp vay mượn hàng tỷ đồng.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang chờ kết luận định giá tài sản đối với 6 cây vàng và trả lời của UBND các xã An Khánh, An Lão cùng phường Phù Liễn về thông tin chuyển nhượng cũng như giá trị của các thửa đất do bà Phạm Thị Nguyệt (sinh năm 1960, trú tại Tràng Minh - nay là tổ Kiến Thiết, phường Phù Liễn) thế chấp cho bà Nguyễn Thị Thu.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu và một số hộ dân đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an mong sớm điều tra, làm rõ việc họ đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) của gia đình cho bà Phạm Thị Nguyệt “mượn” nhưng sau đó bị lập khống giấy tờ mua bán viết tay rồi thế chấp vay mượn tiền tỷ.

Theo phản ánh của nhiều người dân, thủ đoạn chung là thông qua người thân quen giới thiệu, bà Nguyệt tiếp cận hỏi mua một phần nhỏ diện tích trong bìa đỏ, sau đó đề nghị chủ đất cho mượn “bìa tổng” để đi làm thủ tục tách bìa nhưng sau đó không trả lại. Gần đây, mọi người phát hiện giấy tờ mua bán viết tay với nội dung bán toàn bộ diện tích đất trong bìa cho bà Nguyệt.

Bà Nguyễn Thị Lạnh khẳng định bản thân không ký giấy tờ mua bán đất nào cho bà Nguyệt.

Bà Nguyễn Thị Lạnh (sinh năm 1963, trú tại xã An Lão, TP Hải Phòng), cho biết bìa đỏ đất ruộng của gia đình mang tên bố đẻ là ông Nguyễn Văn Lý (đã chết) có diện tích 5.853m², trong đó phần của gia đình bà Lạnh chỉ được hưởng là 1.800m² nhưng hiện nay lại bị làm giả giấy tờ viết tay với nội dung gia đình bà bán toàn bộ 5.852m² cho bà Nguyệt.

“Năm 2019, bà Nguyệt hỏi mượn tôi bìa đỏ vài hôm để đi tách bìa, tin tưởng vì có người thân giới thiệu và đất trong bìa cũng không phải của riêng một mình nhà tôi nên tôi đưa.

Khi có bà Thu tìm đến xác minh, hỏi về giấy mua bán viết tay với nội dung đã bán toàn bộ thửa đất cho bà Nguyệt mà tôi bủn rủn cả người vì bản thân không ký tá bất kỳ giấy tờ gì”, bà Lạnh khẳng định.

Gia đình ông Ngô Văn Ngữ ở xã Tiên Minh, TP Hải Phòng cũng té ngửa khi công an đến nhà xác minh về việc bìa đỏ của gia đình ký bán dù ông chưa từng gặp mặt và cũng không biết bà Nguyệt là ai.

“Tôi có mấy sào ruộng bán cho em rể nhưng chỉ nói miệng với nhau và có đưa bìa đỏ cho em giữ, không hiểu sao bà Nguyệt lại chế ra giấy tờ mua bán do tôi ký tên bán đất cho bà ấy, vì thế mà công an đến xác minh”, ông Ngữ cho hay.

Ngoài những hộ trên, có nhiều người khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Sau khi có được bìa đỏ gốc, đều có thêm giấy tờ chuyển nhượng đất được viết tay với cùng nội dung bán cho bà Nguyệt.

Gia đình bà Vũ Thị Nguyên vẫn đang mòn mỏi chờ lấy lại bìa đỏ và bức xúc khi mẹ Hoàng Thị Xiếc không biết chữ lại có chữ ký trong giấy chuyển nhượng bán đất cho bà Nguyệt.

Đặc biệt, trường hợp gia đình ông Phùng Văn Mười và vợ là bà Vũ Thị Nguyên tại xã An Lão, TP Hải Phòng cũng khiến nhiều người bất ngờ. Bà Nguyên cho biết, bản thân mẹ ông Mười là bà Hoàng Thị Xiếc (đã mất) không hề biết chữ nhưng cũng lại có giấy chuyển nhượng bán đất cho bà Nguyệt với chữ ký xác nhận của bà Xiếc.

Bà Nguyễn Thị Thu chật vật đi đòi lại số tiền và vàng trị giá hàng tỷ đồng khi tin tưởng những bìa bỏ và giấy tờ mua bán viết tay do bà Nguyệt cung cấp.

Ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1963) vì tin tưởng khi được cầm trực tiếp sấp bìa đỏ cùng những giấy tờ mua bán viết tay của chủ đất nên đã “giải ngân” cho bà Nguyệt vay hàng tỷ đồng và hiện cũng lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Theo bà Thu, vì tin tưởng hồ sơ pháp lý do bà Nguyệt cung cấp nên đã cho vay tổng cộng 5,2 tỷ đồng cùng 6 cây vàng. Đến nay, bà Nguyệt mới “chuộc” về một bìa và trả được 1,7 tỷ đồng, số tiền còn lại vẫn chưa biết khi nào mới nhận được.

“Giờ nghĩ lại mới thấy bà Nguyệt cùng gia đình đã lên kế hoạch để đưa tôi vào tròng vì ngoài bìa đỏ và giấy tờ mua bán giả tạo, những người thân của bà Nguyệt còn ký cam kết xác nhận đó là tài sản riêng của bà Nguyệt. Vì thế nên tôi yên tâm giữ các giấy tờ này và cho vay, chỉ đến khi bà ấy không trả tiền đúng hẹn thì tôi đi dò hỏi những hộ đã bán đất mới té ngửa tất cả đều là lập khống”, bà Thu cho hay.