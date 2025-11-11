Từ người chuyên bốc mộ, nữ quái ‘nổ’ có quan hệ rộng lừa đảo trên 4,6 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 11/11, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Thanh (sinh năm 1977, trú tại thôn Trình Hoàng, xã Quang Lịch, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định, từ khoảng giữa năm 2020, trong quá trình làm công việc bốc mộ tại khu vực trung tâm xã Đông Thọ, TP Thái Bình (nay là phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên), Phùng Thị Thanh quen biết với ông N.H.B. (sinh năm 1975, trú tại phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

"Nữ quái" Phùng Thị Thanh tại cơ quan điều tra.

Tại đây, Thanh “nổ” với ông B. rằng bản thân có mối quan hệ thân quen với Ban quản lý dự án đấu giá đất xã Đông Thọ và có khả năng mua được đất dự án với mức giá sàn. Tin tưởng lời nói của Thanh, ông B. đã nhờ mua giúp hai lô đất tại khu vực trên.

Sau đó, Thanh đưa ra nhiều thông tin gian dối, tạo lòng tin để ông B. chuyển tiền làm thủ tục mua đất. Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, ông B. đã nhiều lần chuyển cho Thanh tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng. Nhận được tiền, Thanh không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền này và tìm cách lẩn trốn, cắt đứt liên lạc.

Cơ quan điều tra trong quá trình mở rộng vụ án đã làm rõ thêm việc Phùng Thị Thanh với thủ đoạn tương tự đã lừa đảo, chiếm đoạt của hai người khác trên địa bàn phường Trà Lý và xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên số tiền hơn 2,4 tỷ đồng (nâng tổng số tiền lừa đảo, chiếm đoạt lên trên 4,6 tỷ đồng).

Để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo, đề nghị những ai là nạn nhân từng bị Phùng Thị Thanh lừa đảo với thủ đoạn như trên thì liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên theo địa chỉ số 228 Trần Thánh Tông, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên hoặc cán bộ Tô Văn Hưng - Điều tra viên thụ lý, số điện thoại 0348.195.741 để phối hợp giải quyết.