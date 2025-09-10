Điều ít biết về vận động viên quốc gia đóng chiến sĩ trẻ tuổi nhất 'Mưa đỏ'

(VTC News) -

Trong dàn diễn viên trẻ tham gia phim điện ảnh Mưa đỏ, Trần Gia Huy là người đảm nhận vai chiến sĩ trẻ tuổi nhất tên Tấn. Trong phim, Tấn là chiến sĩ cuối cùng được tăng cường vào Tiểu đội 1. Đây cũng là nhân vật có vai trò đặc biệt trong đường dây kịch bản.

Vốn là sinh viên mới ra trường, Tấn gây ấn tượng với sự ngây thơ, bồng bột, nhưng giàu nhiệt huyết và tinh thần quả cảm của một người trẻ. Tấn là nhân vật duy nhất còn sống sót trở về sau trận đánh, ngay trước thời điểm Hiệp định Paris 1973 được ký kết.

Trần Gia Huy đảm nhận vai chiến sĩ Tấn trong "Mưa đỏ".

Vì mới tốt nghiệp được một năm và lần đầu tham gia một dự án điện ảnh lớn, Trần Gia Huy phải đối diện với áp lực tâm lý không hề nhỏ. Nam diễn viên từng tiết lộ anh phải vượt qua nhiều vòng tuyển chọn diễn viên căng thẳng của nhà sản xuất.

Trần Gia Huy sinh năm 2002, học diễn viên kịch truyền hình tại trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Khi vẫn còn là sinh viên, Gia Huy đã rèn luyện khả năng diễn xuất bằng cách tham gia những bộ phim ngắn.

Ít ai biết, trước khi chuyển hướng làm diễn viên, Trần Gia Huy từng là vận động viên quốc gia bộ môn đá cầu. Ngay từ năm lớp 5, Gia Huy tham gia đội tuyển đá cầu tại Hà Nội và gặt hái nhiều thành công, đặc biệt là chức vô địch nội dung đôi nam toàn quốc năm 2022.

Gia Huy và đồng đội giành vô địch giải đá cầu năm 2022.

Việc rẽ hướng sang nghệ thuật là quyết định đến từ niềm đam mê của cả gia đình và bản thân Huy. Dù ban đầu bố mẹ có phần lo lắng, nhưng bằng tài năng và nỗ lực không ngừng, diễn viên trẻ đã chứng minh được thực lực và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình.

Trước khi đóng vai Tấn trong Mưa đỏ, Trần Gia Huy từng tham gia vai chiến sĩ trẻ tuổi trong phim truyền hình Không thời gian trên sóng VTV. Ngoài ra, anh cũng đảm nhận vai Trung úy Công an tên Nam trong phim giờ vàng Có anh nơi ấy bình yên.

Nam diễn viên coi vai diễn trong Mưa đỏ là cột mốc to lớn khi lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh. Những câu chuyện từ các chứng nhân lịch sử, những cựu chiến binh từng chiến đấu ở thành cổ đã giúp anh hóa thân trọn vẹn nhân vật.

Nam diễn viên hết mình vì vai diễn trong phim.

Sau bộ phim Mưa đỏ, Gia Huy thường bị bạn bè chọc vui rằng anh là tác giả của khái niệm mới “1 tấn bằng 40kg”.

Lý do là bởi trong phim, dù đảm nhận vai chiến sĩ Tấn, nhưng nhân vật này lại là người nhỏ con nhất tiểu đội và thường xuyên bị anh đội trưởng Tạ (Phương Nam) trêu ghẹo về cân nặng chỉ nặng khoảng 40kg. Theo tiết lộ, anh giảm 11kg trong suốt quá trình quay phim.

Ngoài ra trong phim, Trần Gia Huy có một phân cảnh khiến khán giả vừa thương xót, vừa ám ảnh chính là khi nhân vật Tấn do quá đói đã cắn một con rắn sống.

Nói về phân đoạn này, Trần Gia Huy tiết lộ đó là con rắn thật. Đây là con rắn mà nhân viên trong ê-kíp đã bắt tại phim trường và lấy đó làm đạo cụ để Trần Gia Huy diễn thật sự. Dù nói với đạo diễn Đặng Thái Huyền rằng bản thân không sợ rắn, nhưng thực chất, Trần Gia Huy vẫn có cảm giác sờ sợ loài động vật không chân này.

Ngoại hình điển trai của Trần Gia Huy ngoài đời.

Thành công của Mưa đỏ giúp Gia Huy có động lực để trở thành một nghệ sĩ đa năng. Anh mong muốn được tham gia nhiều dự án phim điện ảnh, truyền hình với các vai diễn đa dạng.