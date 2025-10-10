(VTC News) -

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn trứng mỗi ngày?

Báo Thanh Niên dẫn nguồn Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho biết dưới đây là những lợi ích của việc ăn trứng mỗi ngày:

Tăng cường chức năng não và trí nhớ

Trứng chứa nhiều choline, vi chất thiết yếu giúp hình thành màng tế bào và các chất dẫn truyền thần kinh. Theo các nhà nghiên cứu, choline đóng vai trò quan trọng trong trí nhớ, khả năng tập trung và kiểm soát cơ bắp. Một quả trứng cung cấp khoảng 6% nhu cầu choline hằng ngày, giúp duy trì chức năng não khỏe mạnh, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ và "sương mù não".

Tốt cho sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ

Nhiều người lo ngại cholesterol trong trứng, nhưng các chuyên gia cho biết cholesterol trong thực phẩm không trực tiếp làm tăng cholesterol trong máu. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Heart mới đây theo dõi hơn 400.000 người trưởng thành trong gần 9 năm cho thấy ăn 1 quả trứng mỗi ngày giúp giảm 18% nguy cơ tử vong do bệnh tim và 28% nguy cơ đột quỵ.

Các chuyên gia cho biết trứng chứa kali, folate, vitamin B và các chất chống oxy hóa giúp điều hòa huyết áp, giảm viêm mạch máu và hỗ trợ lưu thông máu. Một số phân tích tổng hợp cũng chỉ ra ăn 1 quả trứng mỗi ngày có thể giảm nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Giúp kiểm soát đường huyết

Với người tiểu đường, ăn trứng điều độ có thể giúp ổn định đường huyết nhờ lượng protein cao giúp kéo dài cảm giác no và giảm biến động glucose.

Ăn trứng mỗi ngày rất tốt cho sức khoẻ

Tăng cường sức khỏe mắt

Lòng đỏ trứng chứa lutein và zeaxanthin, 2 carotenoid giúp bảo vệ võng mạc và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác - nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa. Các nhà khoa học cho hay hai dưỡng chất này còn hỗ trợ cải thiện thị lực và bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh.

Lưu ý khi ăn trứng

Báo VnExpress dẫn lời Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Duy Tùng - Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome cho biết tuy trứng tốt cho sức khoẻ nhưng khi ăn bạn cần lưu ý những điều dưới đây:

Người khỏe mạnh có thể ăn một quả trứng mỗi ngày để bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, người hoặc gia đình có tiền sử mắc bệnh tim mạch, tăng cholesterol máu, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp chỉ nên ăn 2-3 quả trứng mỗi tuần. Trứng có hàm lượng cholesterol khá cao, khoảng 180-200 mg mỗi quả, dễ khiến bệnh tiến triển nặng.

Toàn bộ cholesterol trong trứng được chuyển hóa và dự trữ tại gan. Người bị viêm gan, gan nhiễm mỡ, men gan, xơ gan, suy giảm chức năng gan... cũng chỉ nên ăn 2-3 trứng mỗi tuần để tránh làm tăng gánh nặng cho gan. Người bệnh sỏi túi mật ăn số lượng trứng tương tự mỗi tuần để không làm tăng khả năng hình thành sỏi mật.

Người mắc các bệnh trên có thể thay thế trứng bằng nguồn thực phẩm khác, cần ăn đầy đủ, đa dạng thực phẩm để cân bằng dinh dưỡng. Khi chế biến trứng, cần ưu tiên luộc, hấp; hạn chế chiên rán để giảm chất béo nạp vào cơ thể.

Mỗi người, nhất là đang mắc các bệnh tim mạch, chuyển hóa, bệnh gan, mật, nên đi khám dinh dưỡng để bác sĩ tư vấn chế độ ăn khoa học, phù hợp với tình trạng sức khỏe.