Diễn viên 'Mùi ngò gai' sau 2 thập kỷ: Người qua đời, người bỏ hào quang showbiz

Năm 2006, Mùi ngò gai lên sóng, gây tiếng vang khi là một trong những phim truyền hình Việt Nam hợp tác Hàn Quốc sản xuất. Bộ phim xoay quanh cuộc đời thăng trầm của cô bé nghèo đến khi trở thành doanh nhân thành đạt. Tác phẩm này trở thành bệ phóng cho nhiều gương mặt diễn viên bước vào giai đoạn thăng hoa sự nghiệp.

Sau gần 2 thập kỷ, cuộc sống dàn diễn viên chính trong phim nhiều thay đổi. Tuy nhiên mỗi người một số phận, có người đạt đến đỉnh cao vinh quang, có người lặng lẽ rời xa ánh đèn sân khấu.

NSƯT Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52

Đảm nhận vai nữ chính Vy ở tuổi trưởng thành, Ngọc Trinh để lại dấu ấn sâu đậm trên màn ảnh nhỏ. Hình ảnh cô gái chịu nhiều sóng gió, từ bị bỏ rơi, bị kỳ thị đến khi tìm được hạnh phúc, được Ngọc Trinh thể hiện bằng lối diễn xuất chân thành, mộc mạc.

Ngọc Trinh nổi tiếng với phim "Mùi ngò gai".

Sự thành công của Mùi ngò gai mở ra cho Ngọc Trinh sự nghiệp rực rỡ. Cô tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước. Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Ngọc Trinh còn tham gia giảng dạy, đào tạo diễn viên trẻ, cống hiến thầm lặng cho thế hệ kế cận.

Trong sự nghiệp, Ngọc Trinh được công chúng nhớ đến như một nữ diễn viên tài năng, giàu cảm xúc và tận tụy với nghệ thuật. Năm 2019, Ngọc Trinh được trao tặng danh hiệu NSƯT.

Dù vậy, cuộc sống riêng của Ngọc Trinh trải qua không ít thăng trầm. Cô từng đổ vỡ với ông xã Hàn Quốc sau 9 năm kết hôn. Trải qua sóng gió hôn nhân, Ngọc Trinh chọn cuộc sống độc thân suốt nhiều năm qua.

Nữ diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 52.

Hôm 1/9, thông tin NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời ở tuổi 52 khiến bạn bè, khán giả bàng hoàng. Ở độ tuổi còn nhiều dự định, sự ra đi của cô khiến đồng nghiệp và khán giả tiếc thương.

Angela Phương Trinh liên tục gây tranh cãi

Đảm nhận vai diễn Vy lúc nhỏ, Angela Phương Trinh chứng minh được năng khiếu diễn xuất khi chỉ mới 10 tuổi. Sau bộ phim, cô nhanh chóng trở thành sao nhí sáng giá, tham gia hàng loạt dự án phim truyền hình, điện ảnh và quảng cáo.

Angela Phương Trinh trở thành sao nhí đình đám sau "Mùi ngò gai".

Tuy nhiên việc nổi tiếng quá sớm khiến Angela Phương Trinh không còn giữ được hình ảnh trong sáng. Cô liên tục dính vào loạt ồn ào đời tư, từ phong cách ăn mặc gợi cảm quá đà, chuyện tình cảm gây chú ý, việc rẽ hướng đi hát đến những phát ngôn gây sốc.

Thay vì nhắc đến những vai diễn, khán giả lại nhớ đến cô qua scandal. Từng có thời điểm, Angela Phương Trinh phải tạm ngưng hoạt động để ăn chay niệm Phật.

Hình ảnh mới của Angela Phương Trinh vấp phải tranh cãi.

Thời gian gần đây, Angela Phương Trinh gây chú ý khi thay đổi hình ảnh theo hướng nam tính, cơ bắp vạm vỡ nhờ luyện tập thể hình. Từ một mỹ nhân gợi cảm, cô biến thành hình mẫu mạnh mẽ. Hình ảnh mới này của nữ diễn viên tiếp tục nhận phải nhiều tranh cãi của khán giả.

Kim Hiền rời showbiz, an yên bên trời Tây

Đảm nhiệm vai phản diện trong Mùi ngò gai, Kim Hiền để lại ấn tượng cho khán giả với gương mặt sắc sảo, nét diễn cá tính. Sau bộ phim, Kim Hiền tiếp tục đóng nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Hương phù sa, Ngũ quái Sài Gòn, Tuổi yêu...

Kim Hiền thành công với vai phản diện trong "Mùi ngò gai".

Về đời tư, Kim Hiền từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ 2 tháng và có một cậu con trai. Sau đó 4 năm, nữ diễn viên tìm được "bến đỗ" thực sự của đời mình, kết hôn cùng doanh nhân Việt kiều Andy Lê.

Năm 2015, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kim Hiền quyết định sang Mỹ định cư. Nữ diễn viên chọn dừng lại hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm lo cho gia đình.

Nữ diễn viên giờ có cuộc sống an yên bên trời Tây.

Những năm gần đây, cô ít hoạt động nghệ thuật, chủ yếu làm MC và kinh doanh, dành phần lớn thời gian cho tổ ấm hạnh phúc bên chồng và 2 con.

Hồng Ánh vẫn miệt mài với nghệ thuật

Trong Mùi ngò gai, Hồng Ánh từng nhận được sự chú ý của khán giả khi thay Ngọc Trinh đảm nhiệm vai Vy ở phần 3. Thời điểm này, Hồng Ánh đã là diễn viên nổi tiếng, đạt nhiều giải thưởng điện ảnh. Sau bộ phim, nữ diễn viên tiếp tục hoạt động tích cực ở truyền hình, điện ảnh, sân khấu kịch.

Những năm vừa qua, nữ diễn viên sinh năm 1977 tham gia một số phim điện ảnh đạt doanh thu cao như Tiệc trăng máu, Đất phương Nam... Trong vai trò đạo diễn, cô ghi dấu ấn với phim Đảo của dân ngụ cư - tác phẩm đoạt 3 giải lớn tại Liên hoan phim ASEAN 2017.

Hồng Ánh vẫn là cái tên đắt show phim ảnh.

Trải qua gần 30 năm theo đuổi nghệ thuật, cái tên Hồng Ánh chưa bao giờ hạ nhiệt. Thậm chí, càng lúc cô càng được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, nhập vai theo từng thời kỳ. Ở tuổi 48, Hồng Ánh vẫn tâm huyết với công việc.

Cao Minh Đạt giữ sức hút sau nhiều năm

Trong Mùi ngò gai, Cao Minh Đạt thủ vai Trường - người bạn thân thiết của Vy thời còn học dưới quê. Là nam chính của bộ phim, Cao Minh Đạt tạo được ấn tượng với lối diễn chân thật, cuốn hút.

Sau bộ phim, anh tiếp tục tham gia hàng loạt phim đình đám, trở thành nam diễn viên được khán giả truyền hình yêu thích bậc nhất. Ngoại hình điển trai, cùng khả năng hóa thân đa dạng, từ vai phản diện đến chính diện, giúp Cao Minh Đạt giữ vững tên tuổi suốt nhiều năm.

Cao Minh Đạt vẫn giữ được sức hút.

Thời kỳ hoàng kim, anh được mệnh danh là ông hoàng truyền hình, phủ sóng hầu hết các khung giờ vàng của phim ảnh phía Nam.

Hiện tại, dù phim truyền hình Việt đã không còn sôi động như trước, nhưng Cao Minh Đạt vẫn kiên trì với nghề. Ngoài đóng phim, anh còn tham gia sân khấu, khẳng định tình yêu lớn dành cho nghệ thuật. Đời tư kín tiếng, hôn nhân hạnh phúc giúp anh trở thành hình mẫu nam diễn viên “sạch” hiếm hoi của làng giải trí.

Hòa Hiệp âm thầm làm nghề

Khán giả từng mê mẩn vẻ điển trai của Hòa Hiệp trong Mùi ngò gai và hàng loạt phim truyền hình sau đó. Nhưng thay vì chạy theo dòng phim thương mại, Hòa Hiệp lại chọn cho mình con đường lặng lẽ hơn là sân khấu kịch, đặc biệt là kịch thiếu nhi.

Suốt nhiều năm, anh kiên định gắn bó với sân khấu dành cho khán giả nhí, coi đó như sứ mệnh. Trong mắt công chúng, Hòa Hiệp là “hoàng tử tuổi thơ” vừa hiền lành, vừa tâm huyết với nghề. Dù không ồn ào trên truyền thông, anh vẫn giữ được lượng khán giả trung thành, yêu quý.

Hoà Hiệp được yêu mến bởi đời tư sạch.

Đặc biệt, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là sau gần 20 năm, Hòa Hiệp dường như chẳng thay đổi bao nhiêu. Ngoại hình trẻ trung, phong độ giúp anh nhận được không ít lời khen ngợi.

Về đời tư, Hòa Hiệp khá kín tiếng, ít khi chia sẻ chuyện cá nhân. Hồi tháng 5, Hòa Hiệp gây bất ngờ khi lần đầu tiết lộ anh đã cưới vợ và có con trai đầu lòng gần 1 tuổi. Vợ của anh hiện sống tại nước ngoài. Anh nỗ lực kiếm tiền, mong sớm sum họp gia đình.

Thanh Phương ra đi vì đột quỵ

Đảm nhận vai Luân trong Mùi ngò gai là diễn viên Thanh Phương. Trong sự nghiệp, anh được biết đến như một nghệ sĩ đa tài trong các vai trò diễn viên kịch, điện ảnh, tác giả kịch bản, ca sĩ...

Thanh Phương từng thắng hạng mục "Nam diễn viên điện ảnh" tại Mai vàng 2005 và "Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích" tại Mai vàng 2007.

Diễn viên Thanh Phương qua đời ở tuổi 31.

Tháng 2/2008, Thanh Phương đột ngột qua đời ở tuổi 31 vì đột quỵ. Nguyên nhân ra đi được cho rằng diễn viên sinh năm 1977 tắm nước nóng giữa lúc nhiệt độ Thủ đô xuống rất thấp, bên cạnh đó anh cũng đang bị cảm.

Sự ra đi của nam diễn viên để lại niềm tiếc thương cho đồng nghiệp và khán giả