Chuyện tình 'thầy trò' ít người biết của Ngọc Trinh với nam nghệ sĩ nổi tiếng

(VTC News) -

Sự ra đi đột ngột của NSƯT Ngọc Trinh ở tuổi 52 khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả tiếc thương. Lúc sinh thời, nữ nghệ sĩ có sự nghiệp đạt được nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên sau ánh hào quang, cuộc sống tình cảm của chị lại trải qua nhiều thăng trầm.

Ngọc Trinh từng kết hôn cùng đạo diễn người Hàn Quốc Kim Se Hyuk. Cuộc hôn nhân của họ kết thúc sau 9 năm, không có con chung. Trước khi có cuộc hôn nhân này, ít ai biết, nữ nghệ sĩ từng có mối tình dài 10 năm với NSƯT Công Ninh - người thầy, người đồng nghiệp và bạn tâm giao với cố diễn viên.

Ngọc Trinh và Công Ninh từng có 10 năm hẹn hò.

Nhìn lại sự nghiệp của Ngọc Trinh, nhiều người cho rằng nếu không có Công Ninh sẽ chẳng có Ngọc Trinh hiện tại.

Năm 20 tuổi, Ngọc Trinh trúng tuyển khóa 15 Diễn viên kịch nói tại trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Thời điểm này, chị được Công Ninh (lúc này là giảng viên tại trường) dìu dắt và hỗ trợ. Người thầy này trao cho Ngọc Trinh những kiến thức cơ bản về nghề cũng như sự tự tin để có thể đứng vững trên sân khấu kịch.

Sau một thời gian gặp gỡ, hai người dần quen biết, đồng cảm rồi tiến tới hẹn hò. Họ có thời gian yêu nhau tới 10 năm ngọt ngào dẫu chênh lệch tuổi tác. NSƯT Công Ninh từng thừa nhận hai người đã tính tới chuyện cưới xin vài lần nhưng không thành.

Dẫu "đường ai nấy đi", Công Ninh và Ngọc Trinh vẫn giữ được tình đồng nghiệp, tri kỷ thân thiết. Khi hoạn nạn cũng như lúc khó khăn, họ chia sẻ với nhau như người một nhà và sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc.

"Khi chúng tôi chia tay, cả hai đều tự nguyện, không ép buộc. Giống như đã đến lúc mình không thể tiếp tục được nữa thì chia tay. Chúng tôi đều rất thoải mái, vui vẻ, không ai trách móc ai cả. Sau khi chia tay, hai đứa vẫn tôn trọng, lo lắng cho nhau và giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp khi có sự nhờ vả", Công Ninh từng chia sẻ.

Thời điểm Ngọc Trinh vướng ồn ào kiện tụng với Nhà hát Kịch TP.HCM, Công Ninh vẫn dành thời gian đến dự phiên tòa, ủng hộ tinh thần chị.

Khi Ngọc Trinh đổ vỡ hôn nhân, Công Ninh nói anh thương xót cho chị vì số khổ, đơn độc gánh chịu mọi thứ không có người kề cận.

Nhiều năm qua, cả hai vẫn thỉnh thoảng gặp nhau trò chuyện, tâm tình. Năm 2021, hình ảnh NSƯT Ngọc Trinh sang nhà và cùng chụp ảnh với gia đình, vợ con Công Ninh thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ cách cư xử văn minh của hai nghệ sĩ sau khi chia tay.

Cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau nhiều năm chia tay.

Trong khi NSƯT Công Ninh tìm được hạnh phúc mới, Ngọc Trinh vẫn lẻ bóng suốt nhiều năm qua.

Chị từng thừa nhận đôi lúc gia đình, đặc biệt là mẹ, lo lắng khi thấy con gái lẻ bóng. Nhiều người từng khuyên cô sang Mỹ định cư cùng gia đình, nhưng Ngọc Trinh vẫn lựa chọn ở lại Việt Nam để tiếp tục công việc nghệ thuật và giảng dạy.

Nữ nghệ sĩ cho biết mình không khép lòng, nhưng cũng không muốn tìm kiếm vội vàng. Chị không thích những mối quan hệ chóng vánh chỉ để giết thời gian. Chị tin vào nhân duyên, nếu gặp người phù hợp, sẽ vẫn mở lòng.

Chị chọn cách tự chăm sóc bản thân, giữ tinh thần lạc quan và dành nhiều thời gian cho gia đình, công việc. Với Ngọc Trinh, hạnh phúc không nhất thiết phải gắn liền với một cuộc hôn nhân mới, mà còn đến từ việc sống đúng với đam mê và yêu thương người thân.

Khi nghe tin Ngọc Trinh qua đời, NSƯT Công Ninh bàng hoàng, không tin là sự thật. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ viết: "Tiếc thương một tài sắc, một nghị lực mạnh mẽ ở em. Tiễn biệt Trinh".

Xuất hiện tại nơi diễn ra tang lễ Ngọc Trinh, nam nghệ sĩ không giấu nổi vẻ tiều tụy, nhiều lần bật khóc nức nở. Hình ảnh này càng khiến khán giả xúc động, nhớ đến một mối duyên đầy nghĩa tình.