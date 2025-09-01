Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đời ở tuổi 52

(VTC News) -

Xác nhận với PV Báo Điện tử VTC News, Đạo diễn Hồng Ngọc cho biết cô nhận được thông báo từ người thân Ngọc Trinh về việc nữ diễn viên qua đời.

Theo thông tin từ cáo phó, NSƯT Ngọc Trinh mất lúc 11h30 ngày 1/9, hưởng dương 52 tuổi. Linh cữu nghệ sĩ được quàn tại Quận 10 (cũ), TP.HCM. Lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1/9; lễ động quan vào 14h ngày 4/9, sau đó nghệ sĩ sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Diễn viên Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52.

Thông tin diễn viên, đạo diễn Ngọc Trinh qua đời gây sốc cho đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Dưới bài đăng của gia đình, nhiều nghệ sĩ như NSND Việt Anh, Quyền Linh, Xuân Lan, Nam Cường, Tú Vi... bày tỏ sự bàng hoàng, xót xa.

NSƯT Ngọc Trinh sinh năm 1974 tại TP.HCM, khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò diễn viên kịch nói. Chị nổi tiếng với vai Vy trong phim Mùi ngò gai (2006) - vai diễn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Ngoài ra, chị tham gia nhiều phim khác như Trái tim nhảy múa, Ngọc trong đá..., đồng thời gặt hái nhiều thành công trên sân khấu kịch.

Ngọc Trinh đoạt hai giải Mai Vàng vào năm 2007 và 2015.

Ngọc Trinh nổi tiếng trong phim "Mùi ngò gai".

Cuộc sống riêng của Ngọc Trinh trải qua không ít thăng trầm, từ hôn nhân tan vỡ đến biến cố pháp lý năm 2023. Trong sự nghiệp, chị được công chúng nhớ đến như một nữ diễn viên tài năng, giàu cảm xúc và tận tụy với nghệ thuật.

NSƯT Ngọc Trinh là giảng viên lớp Diễn viên kịch điện ảnh - truyền hình của Trường Đại học Văn Lang. Ngoài ra, chị cũng làm giáo viên thỉnh giảng Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và một số trung tâm đào tạo diễn viên.