Đề xuất UBKT Trung ương kiểm soát tài sản của cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

VTC News

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng vừa được Thanh tra Chính phủ gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định.

Thanh tra Chính phủ cho biết, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng; bảo đảm phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng và hệ thống pháp luật về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Đáng chú ý, để khắc phục khó khăn, vướng mắc khi thực hiện quy định về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tại Điều 30 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 và Điều 3 Quyết định số 56/2022 của Bộ Chính trị về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, dự thảo Luật quy định các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm soát tài sản, thu nhập của những người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương, Đảng ủy trực thuộc Trung ương kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ vụ trưởng và tương đương trở lên công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, đơn vị, tổ chức khác do Chính phủ, Thủ tướng quyết định thành lập; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu công tác tại tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ hoạt động; chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên... doanh nghiệp nhà nước do các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý; người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập công tác tại Thanh tra Chính phủ.

TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy kiểm soát tài sản, thu nhập của những người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý và những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong các cơ quan đảng của tỉnh.

Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương.

Một nội dung đáng chú ý khác được Thanh tra Chính phủ đề xuất sửa đổi là giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai được đề xuất tăng lên 150 triệu đồng thay vì 50 triệu đồng như luật hiện hành.

Việc sửa đổi này, cơ quan chính phủ cho rằng sẽ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật quy định kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên (hiện nay là 300 triệu đồng). Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập.

Theo đề xuất của Thanh tra Chính phủ, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thông qua phân tích, đánh giá thông tin từ bản kê khai hoặc từ các nguồn thông tin khác.

Trường hợp phát hiện tài sản, thu nhập trong năm có biến động từ 400 triệu đồng trở lên mà người có nghĩa vụ kê khai không kê khai thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập yêu cầu người đó cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan; trường hợp tài sản, thu nhập có biến động thì phải giải trình về nguồn gốc.