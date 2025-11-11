Đề nghị làm rõ động cơ phát tán clip người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ

(VTC News) -

Ngày 11/11, lãnh đạo Sở GD-ĐT Ninh Bình thông tin, Hội đồng trường THPT Tô Hiến Thành họp, thống nhất buộc thôi việc với ông N.V.Đ, Chủ tịch Hội đồng trường và chuẩn bị gửi biên bản về sở. Đại diện trường THPT Tô Hiến Thành cũng xác nhận thông tin cho thôi việc đối với Chủ tịch Hội đồng trường là người đàn ông xuất hiện trong nhiều clip thân mật với phụ nữ.

Liên quan đến thông tin người đàn ông trong clip là thầy giáo giảng dạy, hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo Sở GD-ĐT Ninh Bình khẳng định, điều này hoàn toàn sai sự thật.

Sở GD-ĐT đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin sai sự thật, đồng thời làm rõ động cơ, mục đích và mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ uy tín và danh dự đội ngũ nhà giáo.

Hình ảnh nhạy cảm được lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, từ chiều 9/11, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh người đàn ông, được cho là lãnh đạo của một trường THPT dân lập ở Ninh Bình - có cử chỉ không chuẩn mực trong phòng làm việc. Sự việc khiến dư luận đặt câu hỏi lớn về trách nhiệm, hình ảnh người đứng đầu cơ sở giáo dục và ảnh hưởng tới uy tín nhà trường.

Theo thời gian trên clip thì sự việc diễn ra vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025, trước khi sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới.

Bên dưới bài đăng hầu hết dân mạng bày tỏ phẫn nộ. Nhiều người cho rằng nếu clip là thật thì đây là hành vi phản cảm, làm ảnh hưởng hình ảnh môi trường sư phạm.

Sau khi sự việc xảy ra, trường THPT Tô Hiến Thành có báo cáo gửi Phòng Giáo dục Trung học và UBND xã Hải Hậu, nhà trường khẳng định người xuất hiện trong clip không phải hiệu trưởng, không phải cán bộ, giáo viên thuộc ngành giáo dục; đồng thời chưa từng giảng dạy tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào.

Qua hình ảnh, phòng làm việc trong clip không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.