Xác minh vụ nghi một lãnh đạo trường THPT lộ clip nhạy cảm

(VTC News) -

Sáng 10/11, trao đổi với phóng viên Báo điện tử VTC News, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị tiếp nhận thông tin về việc người đàn ông được cho là lãnh đạo một trường THPT trên địa bàn có cử chỉ không chuẩn mực với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc. Sở đã chỉ đạo xác minh vụ việc trên.

Từ chiều 9/11, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và video ghi lại hình ảnh trên.

Trường THPT này được xác định thuộc địa bàn xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) và là trường dân lập. Sự việc khiến dư luận đặt câu hỏi lớn về trách nhiệm, hình ảnh người đứng đầu cơ sở giáo dục và ảnh hưởng tới uy tín nhà trường.

Bên dưới bài đăng hầu hết dân mạng bày tỏ phẫn nộ. Nhiều người cho rằng nếu clip là thật thì đây là hành vi phản cảm, làm ảnh hưởng hình ảnh người thầy và môi trường sư phạm.

Vụ việc đang ở giai đoạn xác minh nên các thông tin chi tiết về người trong clip, diễn biến cụ thể và kết quả xử lý vẫn chưa được công bố. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình khẳng định sẽ làm rõ để đảm bảo tính minh bạch và nghiêm túc.

Trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo UBND xã Hải Hậu cho biết, trường này thuộc địa bàn và cơ quan công an đang vào cuộc xác minh. Vị này cũng cho biết khi có kết quả sẽ tiến hành xử lý.

Nhà trường cũng đã nắm được thông tin và đang trong quá trình xem xét. Nhà trường đã có báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình.

Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tục nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chuẩn mực.