Người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ là Chủ tịch HĐQT Trường Tô Hiến Thành

(VTC News) -

Chiều 10/11, ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị nắm được thông tin và phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngay sau khi sự việc lan truyền, Sở đã yêu cầu nhà trường THPT Tô Hiến Thành báo cáo. Trường báo cáo, không có ai tên là 'thầy Đạt' như một số thông tin lan truyền trên mạng. Người đàn ông trong clip chưa từng là giáo viên, chưa giảng dạy ở bất kỳ cơ sở giáo dục nào, và không thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

Cũng theo ông Thuận, người đàn ông trong clip là Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường THPT tư thục nêu trên, không giữ vai trò giảng dạy trong trường.

(Ảnh chụp từ clip)

“Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của ngành giáo dục, chúng tôi sẽ xử lý. Còn nếu ngoài phạm vi quản lý của ngành, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ", Phó Giám đốc Sở nói.

Trước đó, từ chiều 9/11, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh người đàn ông, được cho là lãnh đạo của một trường THPT dân lập - có cử chỉ không chuẩn mực trong phòng làm việc. Sự việc khiến dư luận đặt câu hỏi lớn về trách nhiệm, hình ảnh người đứng đầu cơ sở giáo dục và ảnh hưởng tới uy tín nhà trường.

Theo thời gian trên clip thì sự việc diễn ra vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025.

Bên dưới bài đăng hầu hết dân mạng bày tỏ phẫn nộ. Nhiều người cho rằng nếu clip là thật thì đây là hành vi phản cảm, làm ảnh hưởng hình ảnh người thầy và môi trường sư phạm.

Trường THPT tư thục được xác định là Trường THPT Tô Hiến Thành (trước đây là trường THPT Dân lập Hải Hậu) - một trong những cơ sở giáo dục ngoài công lập lâu đời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Trường được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh năm 1995, tròn 30 năm.

Các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục làm rõ danh tính người đàn ông trong clip, cũng như nguồn gốc đoạn video để xử lý theo quy định.