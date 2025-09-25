Đề nghị Hoa Kỳ cân nhắc lại việc dừng nhập khẩu 12 nhóm hải sản Việt Nam từ 2026

(VTC News) -

Chiều 25/9, trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao cập nhật diễn biến liên quan việc Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ mới đây từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển, dẫn đến việc các loại hải sản khai thác theo các nhóm nghề này sẽ bị dừng nhập khẩu vào Hoa Kỳ kể từ ngày 1/1/2026.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 15/9, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, đề nghị Bộ thương mại Hoa Kỳ và Cục quản lý Đại dương và Khí quyển Hoa Kỳ cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam, theo Đạo luật Bảo vệ Thú biển Hoa Kỳ, nhằm tránh gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương, bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân và người lao động Việt Nam.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của chính phủ và đồng hành của các địa phương, ngành thủy hải sản Việt Nam nỗ lực hiện đại hóa, nâng cao trách nhiệm và tăng cường công tác quản lý nghề cá.

"Trong thời gian tới, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Việt Nam sẵn sàng làm việc và trao đổi với Hoa Kỳ, tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại, tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng, bền vững, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp hai bên", Người phát ngôn cho biết.