Hợp tác Việt Nam – Hy Lạp trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ

(VTC News) -

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hy Lạp, Đoàn Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) do ông Lưu Hoàng, Trưởng Ban Quản lý Ngân quỹ dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Hoàng cảm ơn Đại sứ quán đã hỗ trợ, thu xếp các hoạt động của đoàn. Theo kế hoạch, trong thời gian từ 16 – 21/9, đoàn sẽ có các cuộc trao đổi với Cơ quan Quản lý Nợ công và Ngân hàng Trung ương Hy Lạp, tập trung vào các vấn đề: cơ cấu nợ công, huy động vốn và quản lý danh mục trái phiếu chính phủ, phân tích và quản lý rủi ro, phát triển nhà đầu tư, cũng như sự phối hợp giữa quản lý ngân quỹ nhà nước với điều hành chính sách tiền tệ.

Đoàn công tác làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương cho biết, Hy Lạp thời gian qua đã triển khai nhiều chính sách xử lý nợ công, cải cách thuế và huy động nguồn lực trong – ngoài nước để phát triển. Việc lần đầu tiên đoàn công tác của Kho bạc Nhà nước có hoạt động trao đổi trực tiếp với phía Hy Lạp sẽ mở ra tiền đề hợp tác chặt chẽ hơn giữa các cơ quan chuyên môn, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hy Lạp ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Năm 2025 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hy Lạp. Trong suốt nửa thế kỷ qua, tình hữu nghị truyền thống cùng sự đồng cảm lịch sử và văn hóa là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.