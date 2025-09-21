Việt Nam - New Zealand thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Kể từ khi quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand được nâng cấp lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 2/2025, hai nước đang nỗ lực để làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong khuôn khổ mới.

Trong bối cảnh này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm và làm việc New Zealand từ ngày 22/9 đến 25/9.

Phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang về chuyến thăm này.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang.

- Thưa ông, ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của chuyến thăm và làm việc tại New Zealand của đoàn đại biểu cấp cao do Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu?

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm và làm việc tại New Zealand từ ngày 22-25/9/2025. Chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp Ủy viên Bộ Chính trị của Việt Nam đến New Zealand sau khi hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 2/2025, cũng như diễn ra ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức đến Việt Nam vào cuối tháng 8 vừa qua.

Chuyến thăm diễn ra vào dịp Việt Nam và New Zealand đang tích cực phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025) trong suốt năm 2025.

Đồng thời, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện trên các lĩnh vực hợp tác, dựa trên nền tảng vững chắc của 50 năm quan hệ, cùng với sự tin cậy chính trị cao và lòng tin chiến lược giữa hai nước ngày càng được củng cố.

Chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao do Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu được cả hai bên Việt Nam và New Zealand hết sức coi trọng, phối hợp thu xếp, chuẩn bị chu đáo.

Phía New Zealand nhấn mạnh coi trọng chuyến thăm, dành sự đón tiếp trọng thị cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn với tư cách Khách mời của Chính phủ New Zealand.

- Xin ông cho biết những hoạt động đáng chú ý của đoàn trong chuyến thăm New Zealand. Ông kỳ vọng thế nào đối với chuyến thăm này?

Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác sẽ chào xã giao Chủ tịch Quốc hội New Zealand, gặp gỡ và làm việc với các bộ trưởng phụ trách giáo dục đại học, biến đổi khí hậu của New Zealand, làm việc với ban lãnh đạo Đại học Victoria Wellington và Đại học Công nghệ Auckland …

Nhân dịp này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn cũng sẽ có buổi gặp mặt các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, cũng như gặp mặt đại diện các cán bộ, sinh viên Việt Nam đang tham gia các khóa học, đào tạo tại Đại học Victoria Wellington.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác cũng sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand chủ trì tổ chức.

Với các hoạt động phong phú, thiết thực, tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm lần này sẽ tiếp thêm xung lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - New Zealand tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tích cực và toàn diện, qua đó tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị thông qua trao đổi cấp cao thường xuyên trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, góp phần quan trọng triển khai hiệu quả Đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập.

Trong khuôn khổ mới này, hai nước sẽ tích cực phối hợp, tận dụng hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh sẵn có để tạo nhiều bước tiến đột phá hơn nữa trên các lĩnh vực hợp tác, mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho người dân hai nước.

Bên cạnh đó, trong chuyến thăm lần này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác cũng sẽ dành thời gian gặp mặt, tiếp xúc đại diện hội đoàn, cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở New Zealand nói riêng, một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Tôi tin rằng buổi gặp mặt sẽ góp phần kết nối gần gũi hơn những trái tim người Việt xa xứ tại New Zealand với quê hương, đất nước, giúp kiều bào cập nhật tình hình đất nước, những chủ trương chính sách của Nhà nước, thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển, đồng thời động viên kiều bào cùng chung tay thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

- Một trong những trụ cột hợp tác Việt Nam - New Zealand là giáo dục và đào tạo; Đại sứ đánh giá thế nào về triển vọng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này qua chuyến thăm?

Giáo dục và đào tạo luôn là một điểm sáng trong hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand trong nhiều năm qua. Hàng trăm suất học bổng của Chính phủ New Zealand đã được trao đến các học sinh, sinh viên Việt Nam.

Hàng trăm cán bộ, công chức của Việt Nam được đào tạo tiếng Anh và chuyên môn tại New Zealand từ 1992 đến nay, và đã trở về góp phần quan trọng xây dựng đất nước.

Khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mà Việt Nam và New Zealand nhất trí thiết lập tháng 2/2025 đã khẳng định hợp tác giáo dục và đào tạo tiếp tục là một trụ cột quan trọng, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới để hai nước phối hợp nâng tầm hợp tác trong lĩnh vực quan trọng này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác sẽ làm việc với Bộ trưởng phụ trách giáo dục đại học New Zealand và ban lãnh đạo một số trung tâm giáo dục, đào tạo danh tiếng như Đại học Victoria Wellington, Đại học Công nghệ Auckland...

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng sẽ có buổi gặp mặt, động viên các cán bộ, sinh viên Việt Nam đang học tập, đào tạo tại Đại học Victoria Wellington, là trường có nhiều du học sinh Việt Nam nhất trong số các trường đại học New Zealand.

Những hoạt động thiết thực này chắc chắn sẽ đóng góp tích cực thúc đẩy hợp tác song phương về giáo dục và đào tạo đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa, thông qua nhiều chương trình hợp tác đa dạng về liên kết đào tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực, trao đổi chuyên môn, học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, với nhiều hình thức học bổng hấp dẫn, qua đó góp phần tích cực nỗ lực triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết này.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ Phan Minh Giang!