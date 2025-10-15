Dễ dàng thanh toán phí điện, nước, thuế ...trên ứng dụng iHanoi

(VTC News) -

Cụ thể, tính năng “Tiện ích thanh toán” được tích hợp trực tiếp trên trang chủ iHanoi, cho phép người dùng thực hiện thanh toán các khoản phí thiết yếu và tiện ích đời sống, bao gồm: Phí, lệ phí hành chính, thuế và lệ phí đất đai; Đóng phạt vi phạm giao thông; thanh toán điện, nước, Internet, truyền hình; nạp tiền điện thoại, mua data viễn thông, bảo hiểm công nghệ, truyền hình TV360, vé số Vietlott…

Hiện nay, “Tiện ích thanh toán” trên iHanoi cho phép thực hiện giao dịch qua nhiều cách thức như liên kết liên kết ứng dụng tài chính số (Viettel Money; liên kết với nguồn tiền ngân hàng; liên kết thẻ nội địa; quét mã QR... Các phương thức bảo đảm an toàn bảo mật, đồng thời tạo điều kiện để người dân thực hiện thanh toán nhanh chóng, thuận tiện.

Tính năng “Tiện ích thanh toán” trên iHanoi do Viettel Digital – đơn vị thuộc Tập đoàn Viettel - phát triển. Với ứng dụng này, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện toàn bộ quy trình từ nộp hồ sơ, theo dõi xử lý, đến thanh toán phí, lệ phí và nhận kết quả - chỉ bằng vài thao tác trên chiếc điện thoại thông minh. Cách làm này không chỉ giảm thiểu thời gian, chi phí, mà còn tăng tính minh bạch và hiệu quả trong từng giao dịch giữa người dân và cơ quan Nhà nước.

Ra mắt vào cuối tháng 6/2024, iHanoi được hình thành dựa trên hợp tác giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội, Chi nhánh Viettel Hà Nội và Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) - những đơn vị trực tiếp triển khai khởi tạo nền tảng.

Tính đến tháng 8/2025, iHanoi đã trở thành hệ thống công dân số có quy mô lớn nhất cả nước với 5,8 triệu tài khoản người dùng, khoảng 72 triệu lượt truy cập.