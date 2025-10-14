Các ‘ông lớn’ viễn thông bàn về mở rộng thương mại hóa 5G Open RAN

(VTC News) -

Đây là sự kiện 5G Open RAN do Viettel và Qualcomm đồng tổ chức. Sự kiện với chủ đề “Enabling the Future: Core Technologies for Open RAN at Scale” tập trung vào các công nghệ lõi để triển khai Open RAN trên quy mô toàn cầu.

Sự kiện quy tụ đại diện các tổ chức, doanh nghiệp viễn thông, giới nghiên cứu trong và ngoài nước, cùng thảo luận lộ trình mở rộng thương mại hóa Open RAN, hướng tới hạ tầng số hiệu quả và bền vững. Diễn giả đến từ Hiệp hội Di động toàn cầu (GSMA), Hiệp hội quốc tế về Open RAN (ORAN Alliance); Bộ Khoa học & Công nghệ; Tập đoàn Qualcomm, Viettel High Tech, Viettel Networks, Gartner…

Sự kiện 5G OPEN RAN Connect 2025 tập trung thảo luận về các công nghệ lõi để triển khai Open RAN trên quy mô toàn cầu. (Ảnh: VT)

Tại dự kiện, GSMA sẽ chia sẻ về tiềm năng phát triển và ảnh hưởng của công nghệ Open RAN đối với ngành viễn thông toàn cầu. O-RAN Alliance cập nhật tình hình phát triển của O-RAN hiện nay và định hướng cho kỷ nguyên mạng 5G–6G sắp tới. Qualcomm đưa ra tầm quan trọng của chip xử lý chuyên dụng (ASIC) trong việc mở rộng nền tảng Open RAN.

Cùng với đó, Gartner công bố báo cáo phân tích thị trường 5G RAN, trong đó đặc biệt ghi nhận một doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong báo cáo “Gartner Magic Quadrant 2025 for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions” - tài liệu tham khảo quan trọng của các nhà mạng khi lựa chọn đối tác cung cấp thiết bị. Đại diện Viettel cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tế quy mô lớn tại Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ viễn thông thế giới.