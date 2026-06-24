Dập nhãn cầu, lệch thủy tinh thể vì quả cầu lông đập vào mắt

(VTC News) -

Khoa Mắt Bệnh viện 19-8 vừa tiếp nhận trường hợp chấn thương mắt nặng do bị quả cầu lông đập trực tiếp vào mắt trong lúc chơi thể thao. Cú va chạm khiến người bệnh bị đụng dập nhãn cầu, sa thể thủy tinh vào buồng dịch kính và tổn thương nhiều cấu trúc nội nhãn.

Dù được điều trị tích cực, thị lực của người bệnh vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tổn thương quá nặng.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Các chuyên gia cho biết, chấn thương mắt khi chơi thể thao không phải là trường hợp hiếm gặp. Tại Khoa Mắt Bệnh viện 19-8, các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận và điều trị những ca chấn thương liên quan đến nhiều môn thể thao như cầu lông, pickleball, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, tennis hay bóng rổ với mức độ từ nhẹ đến rất nặng.

Những tổn thương mắt thường gặp bao gồm trầy xước giác mạc, xuất huyết dưới kết mạc, đụng dập nhãn cầu, xuất huyết tiền phòng, lệch hoặc sa thể thủy tinh, xuất huyết dịch kính, rách võng mạc, bong võng mạc, thậm chí vỡ nhãn cầu trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường sau chấn thương như nhìn mờ hoặc giảm thị lực, đau nhức mắt nhiều, nhìn đôi, xuất hiện chớp sáng hoặc ruồi bay bất thường, chảy máu trong hoặc quanh mắt, mắt sưng nề hay biến dạng. Khi xuất hiện các triệu chứng này, người bệnh cần đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Các chuyên gia cũng lưu ý, khi bị chấn thương mắt, người dân cần dừng chơi thể thao ngay lập tức, không dụi mắt, không tự ý nhỏ thuốc, không đắp lá, chườm nóng hoặc tự điều trị tại nhà. Việc hạn chế tác động lên mắt bị thương và đến cơ sở y tế sớm có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn thị lực.

Theo bác sĩ, nhiều tổn thương nội nhãn ban đầu có thể không biểu hiện rõ ràng nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây mất thị lực không hồi phục nếu bị bỏ sót hoặc điều trị muộn. Vì vậy, người dân cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi chơi thể thao, sử dụng kính bảo hộ phù hợp và không chủ quan với bất kỳ chấn thương mắt nào, dù là nhỏ nhất.