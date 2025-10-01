Danh sách các điểm ngập ở Hà Nội chiều 1/10

(VTC News) -

Ngày 1/10, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, đến 16h30, trên địa bàn thành phố vẫn còn 11-13 điểm úng ngập.

Tại lưu vực sông Nhuệ có các điểm: Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656), ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Phan Văn Trường, KĐT Resco, Võ Chí Công (tòa nhà UDIC)…

Lưu vực Long Biên có các điểm: Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Ngọc Lâm.

Tối 1/10, Hà Nội vẫn còn một số điểm ngập.

Công ty đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân di chuyển qua điểm ngập.

Để hỗ trợ thoát nước cho sông Nhuệ, đập Thanh Liệt đã được mở. Các trạm bơm đầu mối trên hệ thống được vận hành 100% công suất nhằm hạ nhanh mực nước.

Về diễn biến mưa, theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho hay, từ 6h đến 16h30, trên địa bàn xuất hiện mưa cục bộ tại một số khu vực, lượng mưa không đáng kể, từ 10 đến 34,5mm.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 10, Hà Nội mưa lớn, ngập sâu nhiều tuyến phố. Lý giải về tình trạng ngập úng này đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, ngày 30/9 lượng mưa quá lớn, liên tục, kéo dài vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị.

"Đây là thiên tai ngoài mong muốn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Sở Xây dựng rất mong người dân thông cảm, chia sẻ", đại diện Sở Xây dựng Hà Nội nói.

Về nguyên nhân hàng loạt điểm úng ngập xuất hiện, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, do mưa quá lớn, liên tục, kéo dài vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị (310mm/2ngày) như tại: Ô Chợ Dừa là khoảng 527,2mm (vượt 170%); Hai Bà Trưng là 407,7mm (vượt 131,5%)… gây quá tải hệ thống thoát nước. Khi hệ thống thoát nước quá tải, mưa lớn tiếp tục nên nước chảy tràn trên mặt đường dồn về các điểm trũng thấp làm các điểm trũng thấp ngập sâu.

Một nguyên nhân quan trọng khác là do hệ thống thoát nước đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa đồng bộ, các công trình đầu mối thoát nước, hồ điều hòa theo quy hoạch thực hiện chậm.

Sở Xây dựng Hà Nội thông tin thêm hạ tầng thoát nước tại một số đô thị mới chưa đồng bộ. Hệ thống thoát nước trong nội khu được đầu tư xây dựng nhưng chưa khớp nối với hệ thống tiêu thoát nước khu vực.

Cao độ của các khu vực phát triển mới không đồng bộ với cao độ nền khu vực, một số khu đô thị có cốt nền thấp hơn khu vực xung quanh nên khi mưa lớn, nước chảy theo mặt đường dồn về nhanh gây ra các điểm ngập cục bộ, trong khi các nguồn xả và các trạm bơm đầu mối hiện nay chưa được xây dựng...

Để khắc phục các điểm ngập trong thời gian sớm nhất, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, đơn vị đang tổ chức ứng trực 24/24h, tập kết và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị để đảm bảo thoát nước tại các vị trí trũng thấp xảy ra úng ngập.

Đồng thời, Sở Xây dựng vận hành tối đa công suất các công trình đầu mối thoát nước hiện có để hạ mực nước đệm trên sông, hồ nội đô, ưu tiên thoát nước cho lưu vực Tô Lịch qua sông Tô Lịch về trạm bơm Yên Sở bằng các cửa điều tiết A, B, C hồ điều hòa Yên Sở...

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP Hà Nội triển khai các công trình xử lý úng ngập cục bể chứa nước (tại khu vực đất công, công viên, vườn hoa) kết hợp trạm bơm chuyển bậc, tăng khả năng tiêu thoát ra các nguồn tiêu.

Trong quá trình triển khai lập Quy hoạch cao độ nền thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065, Sở Xây dựng sẽ tính toán với khả năng ứng phó biến đổi khí hậu với trận mưa có cường độ lớn hơn 310mm/2 ngày...