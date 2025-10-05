Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

(VTC News) -

Sáng 5/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhân sự được công bố.

Bộ Chính trị chỉ định 62 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 17 người tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; chỉ định chức danh Bí thư và 4 Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 là ông Lê Ngọc Quang. 4 Phó Bí thư gồm: ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị); Trần Phong (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Chiến Thắng (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị); Trần Vũ Khiêm (Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Trị).

Ông Lê Ngọc Quang được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: BTC)

Các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm:

- Ông Lê Văn Bảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ

- Ông Nguyễn Lương Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chánh Thanh tra tỉnh

- Ông Lê Quang Chiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Đông Hà

- Bà Hồ Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

- Bà Phạm Thị Hân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Đồng Hới

- Ông Đoàn Sinh Hoà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Ông Đào Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

- Ông Phan Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Ba Đồn

- Ông Nguyễn Thanh Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh

- Ông Hoàng Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Ông Trương An Ninh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ

- Bà Ly Kiều Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 a mắt và chính thức nhận nhiệm vụ.

Các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Ông Trần Xuân Anh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Đặc khu Cồn Cỏ

- Ông Phạm Quang Ánh, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh

- Ông Đặng Đại Bàng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Sen Ngư

- Ông Đỗ Văn Bình, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Cam Lộ

- Ông Trịnh Thanh Bình, Tỉnh uỷ viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Ông Phan Thanh Cường, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Lệ Thuỷ

- Ông Lê Tiến Dũng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Gio Linh

- Ông Nguyễn Xuân Đạt, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính

- Ông Hồ Xuân Hoè, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương

- Ông Nguyễn Trần Huy, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Bà Lê Thị Hương, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ông Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

- Ông Nguyễn Trí Kiên, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo

- Ông Trần Ngọc Lân, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Ông Nguyễn Thế Lập, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

- Ông Phạm Quang Long, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

- Ông Nguyễn Nguyên Lực, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Đồng Thuận

- Ông Mai Văn Minh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Tuyên Hoá.

- Ông Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Ông Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh uỷ viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

- Ông Phạm Tiến Nam, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh

- Ông Phan Phong Phú, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Ông Trần Nhật Quang, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Linh

- Ông Lê Thế Quảng, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ

- Bà Diệp Thị Minh Quyết, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế

- Ông Trần Tiến Sỹ, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

- Ông Hoàng Xuân Tân, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Ông Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

- Bà Lê Thị Thanh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ

- Ông Nguyễn Chí Thắng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Trạch

- Ông Lê Vĩnh Thế, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Bà Trần Thị Thu, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn

- Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Ông Lê Đức Tiến, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Ông Trần Chí Tiến, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp

- Ông Lê Công Toán, Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn

- Ông Bùi Anh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Minh Hoá

- Ông Đặng Ngọc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

- Ông Trần Quốc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Ông Lê Minh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Ông Trương Chí Trung, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Xây dựng

- Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Tỉnh uỷ viên, Chánh án TAND tỉnh

- Ông Nguyễn Khánh Vũ, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Quảng Trị

- Ông Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh

- Ông Lê Hồng Việt, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.