Danh sách 460 xe bị phạt nguội trong tuần cuối tháng 10 ở Bắc Ninh

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Bắc Ninh, trong số 460 xe vi phạm có 231 xe ô tô, 229 xe mô tô vi phạm các lỗi như: Vượt đèn đỏ; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường; rẽ trái nơi có biển cấm; chạy quá tốc độ quy định và không đội mũ bảo hiểm.

Danh sách vi phạm như sau:

Ô tô vượt đèn đỏ: 34C_31984; 98A_87397; 98H_07743; 98A_28549; 98A_35700; 29A_26072; 30V_5239; 99A_24934; 98A_12862; 98A_44081; 30M_85355; 98B_08681; 98A_22331; 98A_85896; 98C_04492; 14C_37347; 30G_00843; 99A_00732; 98A_29247; 98C_18960; 29A_42862; 29E_03695; 98A_52594; 98D_00583; 98A_86930; 14A_45964; 99A_89808; 98A_57652; 98A_29267; 98A_92577; 98A_41183; 98A_72968; 98A_86014; 98A_75138; 34A_41839; 98A_58651; 14A_47032; 20A_69226; 98A_27415; 98A_74844; 88A_76774; 98A_47699; 20C_21304; 98A_27026; 99A-063.01; 99A-512.29; 99A-685.51.

Xe ô tô vượt đèn đỏ. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường: 12C-118.88; 37A-585.76; 38A-402.82; 99A-345.18; 99A-360.56; 99A-502.85; 99A-532.52; 99A-842.44; 99A-923.28; 99B-082.81; 99E-012.20; 99E-016.05; 99H-043.90; 99A_65797; 98A_34449; 98A_13687; 99A_56556; 98A_16275; 98A_49859; 98C_32603; 98A_92587; 98A_03757; 98A_65343; 30A_87991; 30F_61313; 98A_93132; 98A_68688; 99A_33507; 98A_76757; 98A_42932; 98A_47105; 98A_81691; 29H_02616; 98K_6964; 98A_53833; 98A_21538; 99A_16474; 98D_01393; 98A_21983; 98H_0887; 98A_57716; 98A_65453; 98A_10704; 98B_13832; 29H_57046; 98A_20023; 30K_03139; 99A_82379; 20C_18421; 98A_24003; 98A_49521; 98A_11455; 30A_22755; 98A_24230; 98A_24107; 98A_87868; 98A_61873; 98A_04854; 98C_20035; 98A_06123; 98A_08922; 99A_61662; 98A_07952; 30F_06897; 98A_58755; 98A_47905; 98C_27018; 98A_02618; 98A_26039; 98C_30718; 98A_65700; 98A_28497; 98A_20631; 98A_21866; 98A_68688; 99A_61662; 30H_21525; 99A_24934; 98A_64166; 29A_14237; 98C_23030.

Ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Ô tô rẽ trái nơi có biển cấm: 99A_57431; 98C_26560; 30A_76875; 30H_01332; 99A_63626; 99A_15355; 90A_56091; 98A_35125; 98A_91305; 98A_73938; 98A_41957; 20C_18662; 98A_22121; 98B_02961; 20A_58092; 98A_56601; 98A_25996; 99A_99815; 98A_91662; 99C_27396; 98A_36251; 98C_21342; 98C_37068; 30G_21273.

Dừng xe dưới gầm cầu vượt: 99A-22129; 98A-21842; 98A-20019.

Ô tô chạy quá tốc độ quy định: 29H-72683; 98C-12870; 98LD-00419; 99A-23512; 99A-43424; 99A-900.48; 99C-00936; 99C-08877; 99C-25238; 12A-26364; 14H-08327; 14P-2192; 98B-017.17; 99C-295.03; 99A-447.43; 20A-699.53; 29C-298.66; 21H-019.60; 99B-062.27; 99A-921.38; 99A-902.52; 99A-460.45; 99A-242.16; 98R-013.68; 98G-004.11; 98A-496.10; 92R-003.27; 89A-662.50; 30L-995.20; 30M-622.02; 30L-437.61; 30K-736.65; 29G-004.87; 30H-910.39; 14C-408.91; 15C-475.57; 15K-571.35; 28A-218.37; 30A-967.87; 89A-517.72; 98A--294.01; 98C-318.92; 99A-411.16; 99A-567.30; 99A-821.77; 99H-054.26; 15K-055.08; 29C-972.50; 29D-525.70; 29D-553.53; 29D-604.02; 29E-406.04; 29H-059.41; 29H-864.19; 29H-896.54; 30A-064.99; 30E-391.25; 30E-688.81; 30E-828.08; 30F-353.18; 30F-591.69; 30F-744.57; 30F-946.99; 30G-673.84; 30H-611.65; 30K-257.15; 36H-114.93; 98A-173.99; 98A-446.33; 99A-802.30; 99A-909.60.

Ô tô lấn làn. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Mô tô vượt đèn đỏ: 98AA_083.24; 98AA_088.46; 98AA_599.43; 98B2_806.46; 98B3_266.40; 98B3_328.14; 98AA_126.92; 98B2_185.87; 98B3_157.32; 98B3_770.91; 98B3_476.87; 98AH_095.54; 98B1_590.88; 98B3_618.65; 98AA_430.94; 98B2_361.41; 98B3_821.09; 98B3_450.88; 98B3_257.67.

Mô tô chạy quá tốc độ quy định: 28N1-31154; 34C1-44593; 99AB-019.82; 99D1-13832; 99G1-65452; 12B1-19985; 12T1-9819; 20B2-51781; 27B2-09619; 28FN-08138; 17B8-551.21; 25B1-749.90; 29A1-343.29; 90B2-789.94; 36AM-094.14; 27AZ-063.40; 99G144644; 99E1-670.42; 99AA-092.16; 98H1-410.86; 98B3-678.21; 36AH-001.70; 29Y3-560.49; 11L1-141.45; 27B2-153.27; 33R2-5851; 36AD-663.02; 98B2-928.94; 98E1-538.35; 99AA-099.78; 99AA-153.27; 99E1-482.64; 99F1-549.69; 99G1-62828; 99T1-220.06.

Mô tô vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Không đội mũ bảo hiểm: 99AE-065.84; 99C1-422.06; 99E1-290.28; 99AE-031.62; 99B1-525.17; 99E1-553.16; 99AE-022.56; 99E1-654.55; 99E1-572.57; 99C1-417.28; 99C1-567.27; 99E1-610.69; 99G1-466.24; 37AD-012.14; 99E1-226.04; 99B1-504.77; 99AA-245.84; 99B1-147.10; 99AF-078.49; 99AE-016.04; 99B1-466.88; 99E1-623.32; 99E1-346.92; 99C1-241.35; 99AH-035.46; 99E1-315.00; 99E1-105.18; 99AA-119.95; 99E1-237.46; 99C1-545.16; 99E1-068.58; 99E1-357.79; 99C1-133.10; 99G1-422.57; 99C1-604.95; 99AE-011.86; 99C1-250.71; 99AA-321.37; 99AA-110.96; 99AE-012.22; 99AE-012.25; 99E1-399.78; 99B1-539.02; 99AA-110.00; 99E1-024.24; 99AE-068.43; 99B1-462.67; 99B1-384.52; 99AE-013.76; 99B1-433.18; 99G1-115.97; 29AH-089.03; 99AB-019.43; 99AA-085.59; 71B4-436.41; 99AD-006.52; 99E1-358.86; 36AL-036.11; 99E1-629.52; 99B1-514.05; 99E1-489.45; 29K1-447.96; 99AA-335.57; 99B1-408.65; 99G1-524.30; 99C1-544.78; 99E1-422.33; 99AA-248.30; 99AC-037.95; 29N1-890.12; 99E1-218.94; 99AA-057.41; 99E1-033.51; 99AA-285.13; 99E1-256.71; 99AA-077.21; 99B1-539.80; 99AC-059.46; 99AE-022.56; 99AA-955.74; 99E1-024.24; 99MĐ7-026.40; 99G1-125.22; 99AA-102.62; 99G1-663.46; 99E1-420.10; 99AA-216.42; 99B1-496.66; 99AE-053.17; 99V1-3825; 99C1-489.84; 99V2-3579; 98D1-740.71; 99AA-614.73; 99B1-543.30; 99MĐ3-085.31; 99MĐ5-066.13; 99AB-067.37; 99E1-643.19; 99B1-547.60; 99B1-572.28; 99H1-360.22; 99AC-033.60; 99E1-621.02; 99AA-537.80; 99AC-033.90; 99D1-467.84; 99AE-033.06; 99AE-075.67; 99E1-059.28; 99AC-033.70; 98AK-071.87; 99MĐ1-098.49; 29AH-027.90; 99G1-645.10; 29Y7-322.63; 99D1-593.93; 99AE-022.21; 99F138145; 99AE-014.40; 99AE-073.67; 99AE-047.23; 98K1-291.87; 29MĐ3-525.09; 99AA-155.03; 99C1-608.33; 99B1-481.03; 99AE-044.31; 99E1-457.74; 99L6-0192; 99C153859; 98B267793; 99V1-7834; 99E1-606.43; 99E1-313.53; 99AE-047.19; 99MĐ2-074.06; 98F146121; 99H1-337.83; 29B1-699.93; 99E1-079.50; 99MĐ5-062.56; 99E1-490.71; 29S1-427.14; 99E1-188.98; 99B1-278.66; 99L5-4606; 99G1-007.17; 99L3-2214; 99G1-365.24; 99AF-083.47; 99E1-313.55; 99D1-558.19; 99AA-106.77; 99L5-0300; 99G1-661.04; 99AA61567; 34B4-041.96; 99AA-117.35; 98B1-882.38; 20AB-042.91; 99AA-032.12; 98L6-6613; 98K1-204.16; 29T1-193.63; 99K1-158.31; 99G1-694.66; 29AA-013.69; 99C159701; 99AA-104.10; 99L5-7953; 99G1-190.07; 99G1-00019; 99G149700; 17B8-002.21.

Khi đến nộp phạt, người dân cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Đối với xe ô tô: Đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Đối với xe mô tô: Đăng ký xe, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).