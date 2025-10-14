Danh sách 366 xe bị phạt nguội ở Bắc Ninh tuần qua

(VTC News) -

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, trong 366 xe vi phạm có 242 xe ô tô, 124 xe mô tô. Các lỗi chủ yếu gồm: Vượt đèn đỏ, không tuân thủ hiệu lệnh hoặc vạch kẻ đường, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm và dừng xe dưới gầm cầu vượt.

Danh sách biển số vi phạm như sau:

Ô tô vượt đèn đỏ: 30F-627.85; 49A-687.41; 88C-299.65; 98A-914.11; 99A-135.66; 99A-299.59; 99C-146.24; 99A-656.19; 99A-245.05; 99A-244.76; 30E-155.38; 99A-797.99; 98G-004.96; 99A-797.99; 88C-30377; 98A-75617; 98A-38505; 98C-23551; 98C-18651; 30F-48693; 98A-25334; 98A-81375; 89C-12229; 98A-02120; 98A-14948; 98A-93613; 98B-12893; 98A-86074; 98A-86548; 30E-81529; 98A-55984; 20C-24242; 98B-05480; 30G-71581; 98A-02551; 98H-05174; 36A-57463; 99A-95427; 98A-95427; 99A-02578; 14N-6528; 98A-05260; 98A-14964; 99A-98702; 15K-30306.

Ô tô vượt đèn đỏ tại đường Hùng Vương, phường Bắc Giang. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường: 98A-602.88; 98LD-008.54; 99A-302.29; 99A-399.37; 99A-443.91; 99A-502.85; 99A-525.65; 20A-505.79; 29E-138.23; 99A-246.34; 29K-046.77; 99A-662.96; 99H-068.76; 20A-046.60; 99A-563.15; 99H-019.13; 90A-189.67; 98A-754.41; 29D50421; 99C-134.86; 98A-246.38; 98A08462; 99A-749.87; 98H-068.01; 29A-202.33; 99A-127.93; 36K-172.15; 99A-288.19; 99LD-031.13; 15K-225.71; 99D-009.65; 29F-04266; 99A-33666; 98A-90229; 98A-30587; 29C-19559; 98G-00435; 98C-31235; 98A-5866; 98A-58866; 98B-04813; 99A-98537; 98B-08037; 29E-35442; 21H-02183; 20C-21907; 99A-41495; 98E-00440; 30G-15727; 98A-79274; 98A-23922; 98A-12437; 30E-44076; 29C-52155; 22A-14136; 98A-61439; 29A-07605; 98A-22574; 98A-61075.

Ô tô rẽ trái nơi có biển cấm: 98A-35656; 98A-29969; 98A-66731; 30G-24551; 98A-25167; 98A-42407; 98A-21245; 99C-22620; 30F-49908; 98A-23357; 98C-28527.

Ô tô dừng xe dưới gầm cầu vượt: 29H-88670; 88A-28039; 18A-06292; 98A-01025; 29LD-32021; 99A-27960; 98A-19236; 53N-5407; 30L-81049; 89H-02272; 15C-07511; 98A-19236.

Ô tô dừng xe dưới chân cầu vượt. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Ô tô chạy quá tốc độ quy định: 14C-353.48; 14H-099.18; 15A-185.38; 30F-656.73; 30K-388.13; 34F-012.78; 98C-318.71; 99A-096.59; 99A-301.22; 99A-516.42; 99A-620.79; 99A-868.86; 99B-084.12; 99C-276.99; 99E-000.84; 99L-1245; 30F-930.29; 14A-521.78; 29K-246.09; 30H-763.25; 51D-308.90; 99H-026.86; 98A-535.84; 98A-878.68; 98C-341.77; 99A-451.34; 29A-349.17; 14A-517.67; 29C-922.64; 29H-296.92; 29H-474.60; 29H-577.05; 29R-003.87; 30F-602.51; 30G-215.89; 30H-428.83; 30H-772.31; 30M-872.59; 34A-783.01; 37B-203.07; 37H-148.95; 77RM-016.65; 89A-160.99; 89A-780.05; 90H-046.92; 98A-287.50; 98A-509.09; 98A-659.15; 98A-665.35; 98A-732.54; 98C-163.45; 99A-298.63; 99A-356.71; 99A-432.97; 99A-768.63; 99E-014.02; 17A-430.57; 19A-467.54; 19R-015.10; 24A-246.35; 29A-667.42; 29A-931.22; 29C-852.93; 29C-967.26; 29H-376.38; 29H-542.02; 29H-840.11; 29H-903.95; 29K-194.49; 30A-244.92; 30F-398.75; 30F-498.77; 30F-574.73; 30F-706.23; 30G-441.35; 30G-459.49; 30G-772.51; 30H-091.02; 30H-700.27; 30L-518.72; 30M-076.29; 30M-333.19; 30M-658.55; 30Y0777; 34A-313.96; 37A-586.93; 37H-091.67; 51K-443.54; 75C-123.09; 89A-052.98; 99A-006.68; 99A-240.53; 99A-406.62; 99A-766.61; 99A-817.89; 99C-223.47; 99H-046.47; 15H-080.01; 15RM-02525; 29E-039.05; 30F-099.22; 30K-386.32; 30L-832.89; 86A-256.69; 98A-202.24; 98A-303.80; 98A-482.87; 98A-636.69; 98A-655.46; 98A-809.32; 98C-351.05; 99A-412.89; 99A-812.63; 30H-778.20.

Mô tô vượt đèn đỏ: 99B1-423.35; 22B1-761.53; 99V1-7478; 99MĐ2-035.79; 99AF-009.93; 99E1-053.44; 99AE-052.55; 99H9-0637; 99F2-0798; 99G1-638.01; 99V1-9587; 99E1-144.14; 99B1-236.88; 99V1-4834; 98G1-162.21; 99E1-518.15; 99E1-534.78; 28N1-403.27; 99E1-458.93; 15B1-055.92; 99C1-506.87; 99AA-026.27; 99E1-695.75; 99E1-268.81; 99V2-4554; 99B1-575.54; 99AE-046.51; 99F2-1691; 99E1-694.20; 37V1-9667; 98K1-197.39; 99E1-646.52; 99AE-074.20; 99E1-146.31; 99AA-081.62; 99B1-122.94; 99E1-096.67; 99E1-484.22; 99MĐ5-057.33; 99E1-379.94; 99G1-031.00; 99MĐ5-069.40; 12Z1-108.47; 99E1-362.91; 99N1-8814; 12B1-111.53; 99H1-242.09; 99E1-611.87; 29V5-373.36; 99E1-512.65; 99H9-8791; 99V1-0945; 12T1-223.23; 99H4-9276; 99E1-663.18; 99E1-008.27; 99E1-385.55; 99E1-645.84; 99Y1-1138; 99H1-434.30; 99V1-0118; 99MĐ5-049.72; 37AS-014.01; 99G1-130.81; 99H4-5389; 29L5-319.50; 98B1-769.53; 36AM-037.16; 29H9-3690; 99MĐ5-051.27; 99E1-107.23; 29Y5-386.87; 99E1-107.23; 99AA-114.03; 99E1-361.90; 99E1-459.98; 99E1-567.89; 99G1-492.56; 99E1-300.05.

Xe máy chạy quá tốc độ quy định. (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Mô tô chạy quá tốc độ: 12H1-346.06; 29S6-415.28; 18F1-211.88; 18H1-807.16; 22F1-401.77; 29AG-000.74; 29X1-576.23; 29Y5-476.84; 30F2-6638; 37CA-021.02; 37P1-661.22; 97AK-025.18; 98B2-623.96; 98F1-328.69; 99E1-135.87; 99G1-432.21; 99E1-688.64; 98M6-4971; 99C1-208.25; 99H1-056.03; 12X1-279.54; 21C1-290.67; 98M1-256.34; 12AA-039.60; 98B2-796.03; 52Y1-7884; 98B2-693.56; 12TA-045.64.

Không đội mũ bảo hiểm: 99C1-359.55; 59S2-211.93; 99B1-550.33; 99AA-111.88; 99G1-076.04; 99G1-623.54; 99C1-465.00; 99B1-083.96; 99G1-662.18; 99N1-4831; 99D1-597.35; 36MĐ4-052.54; 99G1-661.75; 99H7-7688; 99AA-303.27; 99MĐ1-095.27; 29Y3-232.56.

Khi đến xử lý phạt nguội, người vi phạm cần chuẩn bị giấy tờ:

Đối với xe ô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Đối với xe mô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).