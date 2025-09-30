696 xe bị phạt nguội trong tuần cuối tháng 9 tại Bắc Ninh

(VTC News) -

Theo phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh, trong 696 xe vi phạm giao thì các lỗi tập trung như: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường; Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định...

Danh sách biển xe vi phạm

Ô tô điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định: 11A-11871; 12A -12851; 12A-130.77; 12A-163.45; 12A-345.55; 14A-156.80; 14A-486.29; 14A-854.52; 14C-374.84; 15A-804.75; 15C-256.56; 15C-432.00; 15K-328.16; 15K-569.00; 19A-616.95; 20A-164.56; 20A 33116; 20A-695.45; 20A-730.72; 20A-735.58; 20LD-006.02; 21A 21245; 29A - 36831; 29A-381.50; 29A-620.83; 29A-670.63; 29A-834.65; 29A-888.58; 29B-634.39; 29C-162.71; 29C-343.56; 29C-796.62; 29C-899.57; 29C-939.61; 29D-011.75; 29D-123.77; 29D-227.46; 29D-521.56; 29E-039.84; 29E 05644; 29E-082.93; 29E-267.03; 29E-335.61; 29H-081.97; 29H-173.89; 29H-298.27; 29H 42264; 29H-607.26; 29H-691.66; 29H-806.77; 29H-825.32; 29K-004.74; 29K-017.39; 29K-064.40; 29K-113.84; 29K-222.97; 29K-232.07; 29K-246.84; 29K 29489; 30A-084.10; 30A-160.86; 30A-190.16; 30A-317.85; 30E-121.64; 30E 26858; 30E-294.97; 30E-371.83; 30E-505.04; 30E 51867; 30E-539.49; 30E-694.61; 30E-698.59; 30E-746.38; 30F-029.25; 30F 33373; 30F-389.71; 30F-520.61; 30F-577.42; 30F-595.26; 30F-951.47; 30G-031.23; 30G 33215; 30H-480.03; 30H-800.35; 30H-818.16; 30H-936.88; 30K-277.73; 30K-277.73; 30K-526.01; 30K-718.22; 30K-738.61; 30K-907.48; 30L 00098; 30L-378.79; 30L-382.37; 30L-426.55; 30L-493.44; 30L-546.78; 30L-583.44; 30L-866.65; 30L-866.65; 30M-116.83; 30M-130.47; 30M 54857; 30M-608.53; 30M-636.43; 30M-685.80; 30Z-0853; 30Z-0853; 31F 8587; 34A-026.66; 34A-347.39; 34A-483.38; 34A-488.20; 34A-917.52; 34C-396.18; 34H-061.93; 35A-175.28; 35A-671,41; 36H-134.87; 38B- 01000; 38B 01000; 51A-660.84; 51D-622.61; 51-NN-601-39; 62A 42214; 89A-140.91; 89A-254.11; 89A-531.81; 89A-757.37; 89C-117.57; 89C-195.07; 89C-214.27; 89C-255.95; 89D-011.09; 90A - 15414; 90C-107.23; 98A-076.51; 98A-118.26; 98A-166.17; 98A 18510; 98A -18830; 98A-231.57; 98A-301.46; 98A-312.19; 98A-377.98; 98A 40800; 98A 80053; 98A 81720; 98A 85827; 98A 90112; 98B - 05184; 98B-126.02; 98C-100.69; 98C 11928; 98C 25870; 98C 29116; 98C-330.49; 98C 33391; 98C 35093; 98C-369.87; 98C-369.87; 98D-010.61; 98E 00945; 98H 01591; 98H-015.91; 98H 02951; 98H-070.14; 98LD 00541; 99A-122.02; 99A 13644; 99A-166.33; 99A-228.07; 99A 25262; 99A-270.18; 99A-279.34; 99A-323.02; 99A-383.67; 99A-394.94; 99A 42362; 99A-428.42; 99A 47805; 99A-498.26; 99A-506.03; 99A-639.41; 99A-664.86; 99A 67367; 99A 68975; 99A 71251; 99A 71618; 99A-718.74; 99A-719.23; 99A-733.99; 99A 74879; 99A-766.87; 99A-766.93; 99A 76955; 99A 78096; 99A-792.15; 99A 91326; 99A 91785; 99A 92127; 99A-939.66; 99B-004.06; 99B-024.59; 99B-066.75; 99C-198.87; 99C 23772; 99C-238.40; 99C-292.64; 99C-309.28; 99H 07193; 99H-075.34; 99L 0594; 99L-1218; 99LD-033.28.

Ô tô chạy quá tốc độ. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường: 30K-448.91; 98A-513.90; 98E-001.62; 98A-578.46; 20H-020.46; 29K-003.30; 98B-159.27; 98C-350.83; 98A-260.83; 98D-017.53; 98A-384.32; 98H-030.42; 99B-014.73; 99E-003.99; 98A-423.20; 98C-290.88; 30G-275.22; 61A-539.59; 98A-209.67; 98A-202.39; 99A-358.35; 30G-342.73; 20C-228.30; 98A-359.50; 12C-098.34; 98A-902.28; 98A-369.61; 98A-524.82; 98C-148.04; 99H-045.45; 98A-372.96; 30M-575.76; 98A-871.71; 30P-8551; 29B-619.18; 98C-327.69; 98A-552.06; 29B-127.87; 98B-087.14; 99A-727.74; 98H-051.03; 98A-241.34; 98A-144.15; 98C-336.59; 98A-376.10; 89C-234.94; 50H-669.59; 98F-001.86; 98H-020.08; 15H-121.25; 98A-092.87; 18A-380.33; 29KT-010.58; 98A-666.28; 98A-853.37; 30F-593.23; 30F-548.89; 29K-051.61; 99H-011.24; 98A-749.96; 99A-592.30; 30F-075.13; 15K-168.35; 15B-078.37; 30A-541.66; 30E-316.08; 98A-486.77; 29E-141.49; 30A-854.21; 30K-519.98; 30K-818.99; 98A-900.34; 29G-000.73; 99A-377.08; 29A-459.97; 99A-323.45; 99A-643.56; 99A-885.90; 99A-653.29; 99A-198.91; 12A-097.40; 99A-507.18; 30E-964.49; 99A-439.55; 89C-225.61; 89E-005.50; 19A-749.73; 99D-019.58; 99A-428.34; 30A-229.73; 99H-062.20; 30E-647.57; 99A-359.78; 99H-038.09; 99A-912.72; 99A-392.29; 99A-616.62; 98C-153.55; 98C-334.60; 99E-005.13; 99A-525.65; 99C-279.74; 99A-461.46; 99A-620.51; 99A-483.59; 20B-021.23; 99LD-014.03; 11E-002.56; 99A-900.46; 99B-012.14; 12D-001.79.

Ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 98A-579.72; 99A-578.44; 20A-403.23; 89A-022.03; 99A-469.54.98A-795.14; 98A-348.47; 30A-687.89; 98A-744.63; 98A-867.16; 30A-947.87; 98A-099.45; 20C-215.42; 98A-163.66; 98A-506.15; 34A-383.74; 98A-356.12; 99A-466.19; 98A-900.99; 98C-307.79; 98H-3689; 98A-699.39; 36C-386.90; 30A-796.37; 88A-73.59; 30M-083.48; 98LD-004.56; 98D-004.71; 98A-826.29; 98A-658.46; 98LD-004.56; 30K-809.59; 90C-017.18; 29A-558.44; 98H-078.58; 29K-127.62; 98LD-008.07; 98A-596.83; 98K-9935.

Ô tô vượt đèn đỏ tại đường Hùng Vương, phường Bắc Giang. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm: 12C-092.03; 98A-236.45; 99A-675.13; 98A-595.08; 98A-637.29; 98C-246.17; 98A-697.35; 98D-013.77; 29A-341.97; 99A-499.71; 98A-598.04; 98A-703.95; 98C-344.68; 98H-070.81; 98A-641.36; 98A-256.74; 99H-068.35; 98A-282.74; 98C-209.02; 29C-636.58; 98B-028.77; 99A-675.13.

Mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 98E1-788.91; 20B1-727.21; 98F1-033.24; 98F1-217.14; 98H1-868.68; 98B2-639.29; 98B3-099.75; 98F1-271.21; 98B3-816.75; 98D1-854.69; 98B3-915.38; 98B2-449.24; 99E1-589.65; 99MĐ5-020.99; 99Y1-4691; 99E1-397.46; 99E1-173.87; 99E1-416.80; 99E1-620.69; 99MĐ5-062.78; 99G1-652.08; 99AA-101.56; 37K2-550.36; 36B4-542.65; 37K2-550.36; 99E1-500.41; 99E1-654.76; 99T2-4324; 12K8-6805; 99B1-433.30; 98E1-259.75; 99E1-160.54; 99G1-232.86; 99G1-232.86; 99E1-395.09; 99E1-397.46; 99AE-072.13; 99AE-068.40.

Người đi mô tô không đội mũ bảo hiểm tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Không đội mũ bảo hiểm: 98B2-060.50; 98B1-388.45; 98K1-338.93; 98AE-074.72; 98B3-167.68; 98AA-081.16; 99H1-274.21; 98B3-684.36; 98L1-006.37; 98D1-939.10.29Y1-490.45; 99B1-069.41; 29V1-091.48; 99AC-061.27; 99B1-197.64; 29N2-011.39; 98B3-091.89; 99B1-197.64; 99AC-023.63; 99B1-167.25; 99B1-485.95; 33L2-7523; 99B1-552.44; 29N1-940.63; 99B1-279.21; 99E1-540.90; 99B1-439.52; 99B1-335.78; 99AB-019.00; 99AB-046.64; 99B1-270.80; 99AA-314.43; 38N1-119.07; 99B1-372.19; 29L1-294.47; 99AD-057.98; 29T3-0886; 98B1-783.49; 99B1-002.76; 99B1-357.11; 99AA-017.11; 29AA-218.76; 18B2-431.30; 99AB-074.79; 99B1-263.67; 99B1-308.94; 99L3-8234; 99B1-244.71; 20F1-679.51; 99AB-076.15; 99B1-497.56; 99B1-463.63; 29N2-013.41; 99B1-091.98; 29V7-319.17; 99AB-029.10; 99B1-281.30; 29N1-017.70; 29N1-834.89; 99E1-340.67; 99D1-505.71; 29N1-924.68; 99AB-056.07; 29AB-797.30; 99B1-521.32; 12D1-171.02; 99B1-425.99; 99C1-555.50; 99H5-4049; 29N1-792.76; 99B1-552.68; 99E1-340.67; 99D1-391.82; 99B1-401.59; 99S2-5516; 99B1-030.89; 99B1-420.34; 29D1-314.77; 99B1-343.56; 99B1-451.35; 99AB-079.39; 30Z9-2604; 29N1-705.69; 99B1-539.77; 99B1-319.55; 99AE-031.43; 99B1-401.08; 29V3-030.96; 29T4-9045; 99B1-538.73; 99S1-0920; 29L4-7428; 99L1-0187; 99C1-004.65; 29E1-177.53; 99B1-510.58; 99C1-597.13; 29N1-166.45; 99AB-052.40; 99B1-169.59; 98MĐ4-056.65; 99AA-262.44; 99C1-047.25; 89MĐ3-111.46; 29K1-184.56; 98B3-827.36; 99B1-422.43; 99B1-475.72; 22MĐ2-022.15; 99C1-424.96; 98M9-9086; 99AD-016.74; 29V9-2617; 99B1-297.29; 29L5-006.86; 99G1-299.50; 34L1-022.23; 29F1-181.72; 99L1-6099; 99B1-513.28; 29S2-039.91; 29S2-176.62; 29N1-092.76; 99G1-613.82; 99B1-144.90; 99B1-377.46; 99B1-249.42; 98Y5-4036; 99B1-322.36; 99F1-435.94; 99H4-8226; 99B1-238.57; 99B1-437.18; 99B1-323.36; 99B1-534.10; 99AB-075.69; 99B1-494.72; 99D1-466.88; 99B1-220.38; 12S1-136.10; 29T1-815.99; 99B1-556.94; 36AL-059.70; 99B1-262.94; 99B1-326.67; 30Z9-6737; 29AH-089.03; 99AB-060.59; 99AB-050.85; 99B1-194.28; 99AB-086.59; 29K1-379.85; 99AA-132.07; 99AB-027.28; 99B1-394.54; 99F8-7781; 99B1-550.62; 98F1-153.72; 99H1-354.47; 99AB-062.68; 99B1-343.83; 99AB-062.68; 99B1-493.49; 29T1-670.81; 30X8-5509; 99B1-209.16; 99B1-131.05; 30F2-1250; 99B1-233.71; 99MĐ3-048.75; 99AB-062.33; 99AB-062.33; 99B1-149.96; 29Z1-406.47; 54T5-8865; 99B1-449.34; 99AD-024.13; 99K1-353.59; 99AB-078.49; 29Y1-490.45; 99H1-182.42; 99B1-485.95; 99AB-078.49; 99B1-335.78; 29AA-591.90; 30F6-3500; 99B1-485.95; 98D1-115.01; 29T2-055.89; 99F8-2863; 99C1-553.27; 30L6-2374; 99E1-445.69; 99B1-336.21; 29AH-067.80; 79N1-994.44; 99G1-594.04; 99H7-1477; 34B4-065.60; 99G1-694.46; 29F1-477.10; 29L1-294.47; 99AB-080.59; 99B1-129.84; 99B1-532.71; 99B1-432.00; 99B1-223.51; 89H4-8482; 99MĐ2-055.18; 99AB-075.01; 99D1-397.29; 30L8-0541; 99F2-4466; 99C1-473.46; 37K1-243.19; 99AB-074.79; 34C1-164.39; 35B2-183.59; 99B1-551.31; 99AB-024.64; 99B1-391.43; 99AB-050.85; 99B1-037.88; 29S6-625.96; 99AC-041.76; 29G1-759.01; 99D1-184.49; 99C1-444.66; 99B1-006.13; 99B1-502.25; 89B1-369.68; 99F2-6468; 99AB-044.39;18L1-442.09; 99B1-071.33; 99AD-034.60; 99B1-456.89; 29AH-068.64; 29AN-062.38; 99B1-394.71; 99C1-290.25; 99D1-544.45; 99B1-484.94; 29D1-701.22; 99D1-555.06; 99B1-137.86; 99B1-456.53; 99B1-332.11; 99AA-167.52; 30L8-0541; 29N1-689.36; 99B1-333.47; 29X2-079.61; 99B1-409.58; 99B1-496.79; 20H1-627.47; 99B1-543.35; 29N1-894.50; 29N1-446.91; 99AD-057.01; 99B1-405.08; 99G1-297.15; 29N1-939.20; 99D1-467.56; 99B1-559.72; 29AE-073.26; 99D1-577.32; 29D1-022.61.

Người vi phạm đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh để giải quyết, mang theo đầy đủ giấy tờ: Căn cước công dân; Giấy phép lái xe; Đăng ký xe; Giấy chứng nhận kiểm định (đối với ô tô); Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự.