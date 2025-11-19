Dân mạng: 'Thiếu văn minh khi gọi công nhân vệ sinh môi trường là Rác ơi'

(VTC News) -

Bài viết của một tác giả ẩn danh về cách gọi công nhân môi trường là "Rác ơi!" đang được lan truyền mạnh mẽ trên các trang cộng đồng, tạo nên các cuộc bàn luận sôi nổi.

Tác giả chia sẻ: "Giữa những con phố, có những người bắt đầu ca làm khi thành phố vẫn tối mịt. Họ đi qua từng con đường, nhặt từng túi rác, gom từng thứ mà cả thành phố bỏ lại để sáng mai, mọi người lại bước ra một nơi sạch sẽ và tươm tất như thể chẳng có ai phải thức trắng vì nó.

Tôi nghẹn lòng khi nghe tâm sự của cô lao công dọn vệ sinh môi trường: 'Người ta gọi mình là Rác ơi!'. Tôi cảm thấy không được tôn trọng nhưng mình chọn rồi thì phải chấp nhận'.

Đằng sau chiếc xe rác và đôi găng tay bạc màu ấy lại là những câu chuyện mưu sinh, chịu đựng và kiên cường chẳng kém bất cứ ai".

Bức ảnh đính kèm trong bài đăng về nữ công nhân vệ sinh môi trường của tác giả. (Ảnh: Dáng nghề)

Phản hồi bài viết, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự trân trọng và tri ân đối với các công nhân vệ sinh môi trường, những người luôn thầm lặng giữ gìn đường phố sạch đẹp.

"Câu chuyện của cô trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng, nhắc nhở mọi người trân trọng lao động chân chính và quan tâm đến những công việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng"; "Cô lao công nhắc nhở rằng, mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều có thể giảm bớt gánh nặng cho những người xung quanh"; "Chúc những người công nhân vệ sinh môi trường thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn những người như cô nỗ lực để mọi người có một thành phố sạch sẽ để bắt đầu ngày mới".

Hằng Yến bình luận: "Những người công nhân thức, làm việc chăm chỉ khi chúng ta ngủ ngon trong chăn ấm đệm êm. Họ là những người giữ đường phố mới luôn sạch đẹp, xứng đáng được tôn trọng. Mỗi người một nghề, chỉ cần hợp pháp thì nghề nào cũng đáng trân quý".

Về cách gọi "Rác ơi" mà không ít người dành cho công nhân vệ sinh môi trường, nhiều cư dân mạng đồng tình với quan điểm của tác giả, cho rằng nên sửa để thể hiện sự tôn trọng: "Tôi toàn gọi là 'Anh chị môi trường ơi' thôi. Mình tôn trọng họ và tôn trọng nghề của họ. Những lần có cơ hội, tôi vừa thấy xe rác sắp đi ngang qua là chuẩn bị 2 chai nước suối đưa họ coi như cảm ơn. Nghề nào cũng tốt, cũng phải tôn trọng"; "Tôi cũng thấy gọi như vậy là xách mé, xem thường, nếu không gọi 'anh chị lao công ơi' hoặc muốn gọi theo công việc cụ thể thì cũng phải 'chị đẩy xe rác ơi' chứ"...

Đức Long bày tỏ: "Đúng là nhiều người quen miệng gọi như vậy mà không hề có ý xấu, nhưng thật ra vẫn nên sửa ạ. 'Rác ơi' nghe khác hẳn so với 'Bánh mỳ ơi', 'Bánh đa ơi' hay thậm chí “Đồng nát ơi”, vì chữ 'rác' vốn gắn với nghĩa tiêu cực hơn. Ngoài ra, họ không chỉ quét rác mà còn làm nhiều nhiệm vụ khác để gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp nữa ạ".

Mai Chi chia sẻ: "Hồi nhỏ mình đi đổ rác, thấy xe gom rác sắp đến nên nói với bác mình: 'Rác sắp đến rồi bác ơi', ý chỉ là nhắc chuẩn bị mang rác ra thôi. Đổ rác xong, bác mới bảo mình là đừng nói như vậy, kẻo người ta nghe lại tưởng mình thiếu tôn trọng họ. Nhiều khi người nói vô tư, nhưng người nghe lại cảm thấy không thoải mái, nhất là khi những từ ngữ đó dễ tạo ấn tượng tiêu cực".

Một số người lại cho rằng, không nên phê phán quá nặng nề vì thực ra những người gọi như vậy cũng chỉ là tiện miệng hoặc thích ngắn gọn chứ không có ý khinh thường nghề nghiệp, chỉ cần sửa là được. Phan Anh bình luận: "Nhiều người lớn tuổi như mẹ tôi gọi vậy, nhưng cũng vì quen mồm thôi. Mình nghĩ tất cả mọi người đều không ai có ý xấu cả. Họ rất thấu hiểu công việc nặng nhọc mà các cô công nhân vệ sinh phải đảm đương".

Phi Hùng viết: "Cách gọi trên như kiểu thấy cô bán rau chạy ngang nhà, thì bố tôi chạy ra kêu 'Rau ơi!'. Đây là một kiểu thói quen vô ý, gọi với từ xa của không ít người Việt Nam. Tôi thấy mọi người nên chú ý nhắc nhở nhau thì mọi thứ sẽ dần tốt hơn".