Dân mạng xúc động chia sẻ loạt hình ảnh đẹp về 'khối vệ sinh môi trường' dịp A80

Trong những ngày Hà Nội rộn ràng chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của người dân không chỉ hướng đến các đội hình tham gia tập luyện mà còn dành cho một “khối” có đóng góp thầm lặng cho đại lễ, đó là các công nhân vệ sinh môi trường.

Bên cạnh dòng người tấp nập, giữa âm hưởng nhịp trống quân hành rộn rã, họ bền bỉ làm công việc quét dọn, thu gom từng túi rác trên phố. Biển người từ mọi nơi đổ về xem các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt kéo theo số rác thải phát sinh tăng đột biến; nhưng không vì thế mà các tuyến phố mất đi vẻ sạch đẹp. Những chiếc áo xanh, áo cam quen thuộc lặng lẽ len lỏi giữa dòng người, giữ cho Hà Nội diện mạo tươm tất trong những ngày đặc biệt này.

"Khối gìn giữ môi trường" được người dân vỗ tay chào đón. (Nguồn: MXH)

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt hình ảnh, clip ghi lại cảnh "khối môi trường" được lan truyền. Có những video đạt hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải, đặc biệt là clip ghi lại khoảnh khắc các chiến sỹ công an đồng thanh hô vang: “Một tràng pháo tay cho khối môi trường ạ!” khi xe đẩy của họ đi qua, khiến cả góc phố rộn lên tiếng vỗ tay. Đó không chỉ là lời động viên mà còn là sự trân trọng, biết ơn dành cho cống hiến đầy ý nghĩa của những người giữ sạch đường phố.

Nhiều tài khoản cá nhân, fanpage lớn liên tục chia sẻ những video, hình ảnh về "khối môi trường" kèm theo hàng nghìn bình luận thể hiện tình cảm, gọi họ là “những người hùng thầm lặng”. Dân mạng gửi gắm lời chúc sức khỏe, động viên để các anh chị tiếp tục hoàn thành khối lượng công việc tăng cao trong dịp lễ. Không chỉ bày tỏ sự tôn trọng và tri ân, những clip và thông điệp lan tỏa trên mạng xã hội còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giữ gìn vệ sinh chung.

Hình ảnh chú công nhận vệ sinh thu gom rác sau lễ Sơ duyệt A80. (Ảnh: @t1986_t)

Dòng chú thích thể hiện tấm lòng của tác giả clip với các công nhân vệ sinh môi trường. (Ảnh: @plinh_275)

Xem hình ảnh "khối môi trường" làm sạch đường phố trong chuỗi sự kiện A80, nhiều cư dân mạng nhắn nhủ nhau giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, hạn chế xả rác bừa bãi để họ bớt vất vả. Những thông điệp giản dị mà đầy ý nghĩa như: “Nếu chưa thấy thùng rác, hãy mang rác về”, “Yêu môi trường là yêu đất nước” hay “Mong các cô chú vệ sinh đỡ vất vả hơn”... được chia sẻ rộng rãi, nhận về hàng nghìn lượt tương tác.

Tinh thần đó không chỉ lan tỏa qua mạng xã hội mà còn thể hiện ngoài đời thực. Chàng trai Trần Hiển Vinh (An Giang), người từng gây sốt khi đạp xe 1.700km từ TP.HCM ra Hà Nội để hòa mình vào không khí Quốc khánh, mới đây lại khiến cộng đồng cảm động. Anh chuẩn bị sẵn những phong bì nhỏ, tự tay gửi tặng các cô chú lao công làm việc xuyên đêm. Món quà thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu này khiến nhiều công nhân bất ngờ và xúc động. Sau đó, Vinh cùng nhóm bạn nhặt từng túi nylon, chai nhựa, vỏ hộp nằm ngổn ngang phụ giúp các cô chú công nhân môi trường.

Hiển Vinh tặng phong bì cho các cô lao công. (Ảnh: NVCC)

Cùng xem một số hình ảnh đẹp về "khối gìn giữ môi trường" sau buổi Sơ duyệt 27/8.

Clip: Chú lao công dọn dẹp vệ sinh sau lễ Sơ duyệt A80. (Nguồn: @t1986_t)

Hình ảnh cô công nhân áo xanh thu rác được người dân ghi lại. (Nguồn: @ninhninhninhh)

Những thước phim giản dị về công nhân vệ sinh môi trường. (Nguồn: @plinh_275)

Dân mạng xúc động trước hình ảnh các cô chú lao công miệt mài giữa dòng người đông đúc. (Nguồn: @duongmyhang_99)