Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia

Đại tướng Phan Văn Giang tái khẳng định Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”, mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì hòa bình và ổn định chung. Nhân dịp này, Việt Nam trân trọng mời Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia cùng các cơ quan và doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng nước bạn tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào cuối năm 2026.