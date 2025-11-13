Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam và Campuchia hội đàm

(VTC News) -

Ngày 13/11, tại Tây Ninh, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần 2, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Đại tướng Tea Seiha - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, giao lưu lần này khẳng định là mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc giữa hai nước. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các bộ, ngành, địa phương và nhất là Nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia.

Về phía Campuchia, Đại tướng Tea Seiha bày tỏ vui mừng khi sang tham dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu tại tỉnh Tây Ninh. Ông chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng thời gian qua.

Ông cũng cảm ơn sự giúp đỡ mà Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành cho Campuchia và gửi lời chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại do bão lũ, thiên tai vừa qua tại Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha ký và trao đổi các văn kiện hợp tác.

Hai Bộ trưởng đánh giá, thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển ở mỗi nước.

Nổi bật là việc phối hợp trao đổi tình hình, tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo cấp cao hai nước; hợp tác giữa các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, các quân khu, đơn vị giáp biên, hải quân, cảnh sát biển hai nước được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Các hoạt động như tuần tra chung, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, kết nghĩa đồn - trạm biên giới, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, cùng các chương trình an sinh xã hội cho Nhân dân khu vực biên giới đã góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Hợp tác trong chính trị, tư tưởng, tuyên truyền giáo dục truyền thống hữu nghị được chú trọng; hai bên quan tâm đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực quân sự, coi đây là vấn đề chiến lược trong quan hệ quốc phòng song phương.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai quân đội; tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy giao lưu lãnh đạo trẻ, sĩ quan trẻ; tạo đột phá về chất lượng đào tạo nhân lực; đồng thời phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế và diễn đàn đa phương trong khu vực và quốc tế.

Hai Bộ trưởng cũng thống nhất tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ và trên biển, trao đổi thông tin, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc giới, và đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên cam kết xử lý các vấn đề phát sinh trên tinh thần nhân đạo, tôn trọng luật pháp quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân và Nhân dân hai bên giao thương, phát triển kinh tế phù hợp với luật pháp mỗi nước và thỏa thuận giữa hai nước.

Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm.

Kết thúc buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha đã ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2026, Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực, và Thỏa thuận hợp tác biên phòng.

Hai Bộ trưởng đồng thời chứng kiến lễ ký Biên bản kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Việt Nam) và Ban chỉ huy Hiến binh thành phố Bavet (Campuchia) - một dấu ấn mới trong hợp tác quốc phòng biên giới hai nước.