Đặc sắc đêm giao lưu nghệ thuật Tết Trung thu Việt Nam - Trung Quốc

Tối 25/9, tại Nhà hát Âu Cơ Hà Nội, chương trình Nghệ thuật Tết Trung thu Việt Nam - Trung Quốc với tên gọi "Chung một vầng trăng - Trăng rằm lung linh - Thắm tình láng giềng" đã được tổ chức với nhiều tiết mục đặc sắc, kết hợp triển lãm ảnh về hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc và các gian trưng bày nghệ thuật dân gian của hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Điền Khởi Nho, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, trong Tết Trung thu tượng trưng cho đoàn viên và mùa màng bội thu, cũng là biểu tượng văn hóa từ hàng nghìn năm, "vầng trăng sáng chiếu rọi từ xưa đến nay, cũng chiếu sáng chặng đường lịch sử láng giềng hòa thuận, đoàn kết tiến lên của hai nước Trung - Việt".

Ông Điền Khởi Nho, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Ông Điền cho biết, chương trình diễn ra trong dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, cũng là "Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung". Dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, giao lưu các cấp giữa hai bên diễn ra sôi nổi chưa từng có, hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng phát triển. Đặc biệt là tháng 4 năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm mang tính lịch sử tới Việt Nam, cùng Tổng Bí thư Tô Lâm định hướng cho việc xây dựng, củng cố và làm sâu sắc cộng đồng chia sẻ tương lai Việt - Trung.

Ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa khi tổ chức nhân dịp 75 năm thiết lập quan hệ hai nước, góp phần vào phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên, cũng như tô thắm bức tranh hữu nghị, giao lưu nhân dân.

Ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước có quan hệ láng giềng, truyền thống bền chặt từ lâu đời, không chỉ chung đường biên giới mà còn chia sẻ những điểm chung về văn hóa, tập quán, trong đó có những ngày lễ, tết, được giữ gìn qua bao thế hệ.

Đêm rằm tháng 8, khi ánh trăng tròn sáng nhất trong năm, người Việt vui hội trong tiếng trống Múa Lân rộn ràng, đèn ông sao rực rỡ trong tiếng cười trẻ thơ, gửi gắm khát vọng thanh bình. Cũng dưới vầng trăng ấy người Trung Quốc cùng nhâm nhi chén trà, lắng nghe những truyền thuyết về Hằng Nga, Thỏ Ngọc, tôn vinh tình thân, sự gắn bó. Dẫu mỗi dân tộc một cách thể hiện riêng nhưng cả hai đều coi trung thu là tinh thần đoàn viên, lời nhắc nhở trân quý những phút giây sum họp.

Theo ông Trần Nhất Hoàng, Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai bên là cầu nối, góp phần kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường sự tin cậy và củng cố nền tảng mối quan hệ giữa hai nước, góp phần vào sự phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững. Tất cả cội nguồn sức mạnh của quan hệ hai nước đều nằm ở nhân dân và tình hữu nghị của người dân. Hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân chính là ánh trăng soi sáng cho hợp tác lâu dài.

Chương trình nghệ thuật được chia làm 3 chương với nhiều tiết mục vừa đậm chất văn hóa dân gian các vùng miền hai nước, vừa kết hợp các yếu tố hiện đại.

Tiết mục mở màn chương trình.

Tiết mục mở màn lấy chủ đề "núi sông liền một dải, văn hóa tương thông", đưa các danh thắng tiêu biểu hai nước như Tây Hồ, Tần Hoài, sông Hồng, Vịnh Hạ Long vào lời ca, kết hợp tiếp tấu vui tươi cùng đoạn rap thể hiện bức tranh tươi trẻ, hài hòa, thắm đậm tình hữu nghị.

Tiết mục đồng ca của Hợp xướng Kinh ca Poya, Văn Sơn, Vân Nam, Trung Quốc.

Một số tiết mục đặc sắc khác như múa Bến quê của các nghệ sĩ Việt Nam - khúc nhạc tha thiết, gợi nhớ hình ảnh dòng sông, bến nước gắn liền với ký ức tuổi thơ và tình yêu quê hương, đất nước.

Hay tiết mục song ca tình ca Nộ Giang "Trăng nơi thung lũng" - "Đêm Lao Mộc Đăng" của các nghệ sĩ Giang Hiểu Xuân và Xuân Lệ Hiểu Huệ từ dân tộc Nộ và Lật Túc, Trung Quốc; tiết mục biểu diễn nhạc tre truyền thống Việt Nam của nhóm nhạc dân tộc Tân sức sống; tiết mục điệu nhảy đường phố dân tộc của đoàn múa đường phố dân tộc Vân Nam, Trung Quốc.

Tiết mục múa của các nghệ sĩ Việt Nam

Tiết mục song ca tình ca Nộ Giang "Trăng nơi thung lũng" - "Đêm Lao Mộc Đăng"

Nhóm nhảy đường phố dân tộc Trung Quốc.

Khán giả theo dõi chương trình.

Ca múa thiếu nhi "Trung thu xuống phố".

Tiết mục biểu diễn nhạc truyền thống Việt Nam của nhóm nhạc dân tộc Tân sức sống.

Triển lãm ảnh về hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc.

Các nghệ nhân hai nước giới thiệu các trò chơi, đồ chơi dân gian.

