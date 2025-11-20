Cứu sống thai phụ 38 tuần mắc hội chứng hiếm gặp

(VTC News) -

Bệnh nhân chị S.K (sinh năm 1989, ngụ Campuchia), mang thai 38 tuần, được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng đau ngực dữ dội.

Tại khoa Hồi sức phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy, kết quả thăm khám và chẩn đoán xác định sản phụ mang hội chứng Marfan bị bóc tách động mạch chủ cấp tính loại A và phình gốc động mạch chủ - tình trạng tim mạch cực kỳ nguy kịch, đe dọa tính mạng của cả người mẹ và thai nhi.

Ê kíp điều trị nhận định, nguyên nhân khiến biến chứng này xảy ra là do sự gia tăng lưu lượng tuần hoàn và áp lực huyết động sinh lý ở giai đoạn cuối của thai kỳ.

Các bác sĩ cứu sản phụ 38 tuần tuổi ngụ Campuchia mắc hội chứng hiếm gặp vượt cửa tử.

Ngay lập tức, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã hội chẩn khẩn cấp cùng các bác sĩ sản khoa bệnh viện Hùng Vương, cả 2 ê kíp thống nhất tiến hành mổ lấy thai cấp cứu.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công và bé trai khỏe mạnh đã chào đời an toàn. Đồng thời, e kip bác sĩ sản khoa cũng thực hiện các kỹ thuật nhằm giảm thiểu nguy cơ băng huyết sau sinh cho sản phụ.

Sau phẫu thuật lấy thai khoảng 24 - 36 giờ, bệnh nhân tiếp tục được ê kíp khoa Hồi sức Phẫu thuật tim xử lý tình trạng bóc tách động mạch chủ.

BS. CK2 Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Đây là ca phẫu thuật đặc biệt khó vì ngoài thương tổn lan tỏa do hội chứng Marfan thì gốc động mạch chủ của bệnh nhân bị phình rất lớn, kèm hở van động mạch chủ nặng. Bóc tách động mạch chủ cấp tính Stanford A là trường hợp cấp cứu tim mạch có tỷ lệ tử vong rất cao và cần được can thiệp càng sớm càng tốt, đặc biệt trong vòng 48 giờ đầu, khiến các bác sĩ đối mặt với một bài toán sinh tử”.

Trước thách thức đó, ê kíp đã lựa chọn phương pháp thay toàn bộ gốc và đoạn động mạch chủ lên bằng mạch máu nhân tạo, đồng thời bảo tồn van động mạch chủ tự nhiên.

Với kỹ thuật này, ca phẫu thuật kéo dài khoảng 8 tiếng đã giúp người bệnh không phải thay van cơ học, tránh việc sử dụng thuốc kháng đông suốt đời và cải thiện đáng kể chất lượng sống sau này.

Hội chứng Marfan là bệnh lý di truyền tương đối phổ biến nhưng không phải người bệnh nào cũng gặp biến chứng nặng như phình hoặc bóc tách động mạch chủ khi mang thai.

Trong nhiều năm qua, bệnh viện Chợ Rẫy chỉ ghi nhận khoảng 5 trường hợp sản phụ có tổn thương động mạch chủ trong thai kỳ và tất cả đều được cứu sống thành công. Tuy nhiên, đây là bệnh nhân đầu tiên có tổn thương động mạch chủ trong thai kỳ liên quan đến hội chứng Marfan.

Chuyên gia đặc biệt khuyến cáo, những người mắc hội chứng Marfan cần được theo dõi định kỳ để phát hiện sớm tình trạng phình gốc động mạch chủ và có kế hoạch phẫu thuật chủ động khi cần thiết.

Phụ nữ mang bệnh lý này, nếu có ý định mang thai, nên được khám tim mạch và siêu âm động mạch chủ trước khi thụ thai để đánh giá nguy cơ.

Ngoài ra, người thân trong gia đình bệnh nhân bị Marfan cũng cần được tầm soát di truyền, vì đây là bệnh có tính chất di truyền gen.

“Phụ nữ trước khi mang thai nên kiểm tra sức khỏe tim mạch, vì trong giai đoạn thai kỳ, hệ tuần hoàn hoạt động mạnh hơn rất nhiều, có thể khiến những bệnh lý tiềm ẩn trở nên trầm trọng hơn. Nếu được phát hiện sớm, y học hiện nay có thể can thiệp để bảo vệ được cho cả mẹ và con.” BS. CK2 Nguyễn Thái An nhấn mạnh.