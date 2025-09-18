Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà nhận 5 năm 6 tháng tù

Chiều 18/9, sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết dành cho các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan.

Hội đồng xét xử.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, vi phạm các quy định về bảo đảm công bằng, khách quan, công khai, minh bạch trong đấu thầu, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Các bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, trực tiếp tham gia các gói thầu nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi vi phạm. Trong đó bị cáo Nguyễn Duy Hưng giữ vai trò cao nhất, đã dùng tiền để tác động tới các cán bộ lãnh đạo.

Hành vi của bị cáo Phạm Thái Hà đã xâm phạm sự đúng đắn của hoạt động công vụ, là nguyên nhân quan trọng dẫn đến thiệt hại đến tài sản Nhà nước. Do đó cần có mức hình phạt tương xứng.

Các bị cáo ở các Ban QLDA đã tiếp nhận đề nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho liên danh của Tập đoàn Thuận An trúng thầu, nhận tiền từ nhà thầu.

Trong đó, các bị cáo đứng đầu đơn vị, chỉ đạo người khác thực hiện hành vi phạm tội phải chịu mức án cao hơn các bị cáo là cán bộ cấp dưới, không được hưởng lợi hoặc hưởng lợi ít; thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của cấp trên.

Đưa ra mức án dành cho các bị cáo, HĐXX cũng xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, đã khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền hưởng lợi, có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng…

Tổng số tiền hưởng lợi các bị cáo đã nộp lại là hơn 84 tỷ đồng và 10.000 USD, tổng số tiền các bị cáo nộp khắc phục hậu quả vụ án là hơn 70 tỷ đồng và 90.000 USD.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã đưa tiền cho người có quyền để hưởng lợi thế trúng thầu các dự án. Những người nhận tiền của bị cáo Hưng đã nộp lại số tiền đã nhận.

Tại tòa, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An có ý kiến: Sau khi các bị cáo khác khắc phục hậu quả, thiếu đâu bị cáo xin khắc phục nốt. HĐXX ghi nhận điều này.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án như sau:

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng: Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) 10 năm 6 tháng tù; Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) 7 năm tù; Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) 4 năm tù; Nguyễn Ngọc Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam) 3 năm tù; Hoàng Thị Lê Hạnh (cựu Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An) 30 tháng tù.

Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ) 6 năm tù; Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ) 4 năm 6 tháng tù; Hoàng Thế Du (cựu Trưởng phòng Quản lý dự án giám sát công trình giao thông 2, Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ) 36 tháng tù; Nguyễn Văn Toán (Trưởng phòng Kỹ thuật - Tổng hợp Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ) 30 tháng tù; Nguyễn Đức Tuấn (cán bộ Phòng Quản lý dự án giám sát Công trình Giao thông 2, Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ) 30 tháng tù.

Các bị cáo tại tòa.

Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ) 5 năm 6 tháng tù; Lưu Xuân Hiếu (cựu Phó trưởng phòng điều hành dự án nước ngoài, cựu Phó Trưởng phòng Điều hành Dự án 2, Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ) 24 tháng tù treo; Phạm Quang Giang (cựu cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán, Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ) 24 tháng tù treo; Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội) 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Chí Cường (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội) 30 tháng tù.

Phạm Văn Duân (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội) 4 năm tù; Đỗ Đình Phan (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội) 3 năm tù; Trịnh Văn Thanh (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, Ban Quản lý Dự án Hà Nội) 30 tháng tù; Lê Văn Măng (cựu cán bộ Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, Ban Quản lý Dự án Hà Nội) 30 tháng tù; Nguyễn Quang Huy (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam) 4 năm tù; Vũ Hải Tùng (cựu Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý xây dựng đường bộ) 3 năm tù.

Võ Tá Thanh (cựu Phó trưởng phòng Phòng Dự án 3, Ban Quản lý Dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam) 24 tháng tù treo; Vương Đình Kiều (cán bộ Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Xây dựng; nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án 4) 24 tháng tù treo; Phạm Thanh Bình (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh) 4 năm tù; Cao Ngọc Phúc (cựu Phó trưởng ban phụ trách Ban Điều hành dự án nhóm A, Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh) 30 tháng tù treo; Nguyễn Văn Lâm (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và kiến trúc công trình Giao thông (A-ETC) 24 tháng tù treo; Bùi Thanh Tuân (cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần CFTD Sáng tạo) 24 tháng tù treo;

Nhóm bị cáo phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi: Lê Ô Pích (cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ) 3 năm tù; Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) 5 năm 6 tháng tù.