Cứu 9 ngư dân bị đắm tàu tại vùng biển Quảng Ninh

(VTC News) -

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đảo Trần cứu 9 ngư dân gặp nạn

Ngày 18/6, lãnh đạo Đồn biên phòng Đảo Trần thuộc Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 22h45 ngày 17/6, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc tàu cá của tỉnh Thanh Hóa mang số hiệu TH - 91220 TS do ông Bùi Văn Phú làm thuyền trưởng bị đắm sau khi va phải rạn đá ngầm.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 9 người (trong đó có một cháu bé sinh năm 2012). Nhận tin báo, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Đảo Trần khẩn trương dùng xuồng máy do Thiếu tá Bùi Thế Trọng, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Đảo Trần trực tiếp chỉ huy, tới hiện trường cứu nạn.

Đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp cận được khu vực tàu cá gặp nạn và cứu vớt thành công tất cả các ngư dân đưa về cảng Vụng Tây, Đảo Trần an toàn.

Các ngư dân gặp nạn được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, ăn nghỉ tạm thời tại Tiểu đoàn đảo Trần.

Qua kiểm tra, các ngư dân đều cư trú tại Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa. Tình hình sức khỏe của các nạn nhân bình thường, tinh thần ổn định. Đồng thời, lực lượng chức năng thăm hỏi, động viên, hỗ trợ liên lạc về gia đình, cấp quần áo, thuốc men, đảm bảo ăn uống, nghỉ ngơi cho 9 thuyền viên bị nạn.

Nguyên nhân bước đầu được xác định do sóng to, gió lớn bất thường khiến tàu bị va vào rạn đá ngầm dẫn đến bị đắm. Khi thời tiết ổn định, sóng gió giảm, đơn vị sẽ hỗ trợ chủ tàu trục vớt phương tiện.

Trước đó, ngày 16/6, tàu 201 thuộc Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân cũng kịp thời phát hiện, ứng cứu tàu cá ngư dân mang số hiệu QN 90290-TS, do ông Cao Văn Vinh (SN 1971, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) làm thuyền trưởng, cùng 3 thuyền viên đang đánh bắt trên ngư trường bị chết máy, trôi dạt giữa sóng dữ tại vùng biển Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng tổ chức lai dắt tàu cá ra khỏi vùng biển nguy hiểm về nơi an toàn. Sau đó, đơn vị đã bàn giao phương tiện cho các tàu bạn tiếp tục hỗ trợ khắc phục sự cố.