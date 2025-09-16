Cung đường 7,4km đẹp nhất Đà Lạt thi công gần 5 năm chưa xong

Dự án đường vành đai Đà Lạt có tổng chiều dài 7,4km với tổng vốn đầu tư khoảng 870 tỷ đồng. Đây là dự án do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng (nay là Sở Xây dựng Lâm Đồng) làm chủ đầu tư. Đường vành đai Đà Lạt có điểm đầu tại nút giao Trúc Lâm - Yên Tử (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) và kết thúc tại đường Hoàng Văn Thụ (phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng). Dự án đường vành đai Đà Lạt được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối giao thông cho các phường ở vùng đô thị Đà Lạt, giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Đường vành đai Đà Lạt được khởi công vào tháng 7/2021, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6/2023. Tuy nhiên, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, dự án đã được gia hạn đến cuối tháng 12/2025.
Cung đường này được xem là đường đẹp nhất Đà Lạt vì băng xuyên qua những cánh rừng thông xanh bạt ngàn nằm cạnh hồ Tuyền Lâm và núi đồi quanh co của Đà Lạt.
Tại khu vực hồ Tuyền Lâm, cung đường này đã được xây dựng hoàn chỉnh tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của người dân.
Trên tuyến đường này, hiện tại có 2 địa điểm còn vướng giải phóng mặt bằng với chiều dài khoảng 100m. Hiện trạng tại những nơi này đất đá ngổn ngang khiến các phương tiện qua lại khó khăn.
Hiện nay, cơ quan chức năng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng 6 km đường. Còn lại 1,4 km đang trong quá trình thi công. Trong đó, có hơn 100m (khu vực tiếp giáp đường Hoàng Văn Thụ) chưa thể thi công do vướng giải phóng mặt bằng.
Đã có 149 hộ bàn giao mặt bằng, hiện còn 7 hộ gia đình chưa bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân chính do các hộ dân chưa thống nhất đơn giá bồi thường, chưa có giá tái định cư… Trong ảnh, một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng khiến con đường bị "chặn đứng".
Các phương tiện di chuyển khó khăn vì đoạn đường hơn 100m chưa giải phóng mặt bằng bị sình lầy.
Người dân trú tại phường Cam Ly - Đà Lạt cho biết, về mùa mưa, đoạn đường chưa được thi công trở nên lầy lội, trơn trượt, gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông. Khu vực này cũng xuất hiện nhiều khối bê tông, hạng mục công trình lộ sắt thép, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Mỗi ngày, có hàng ngàn phương tiện qua lại con đường này. Nhiều người lo ngại cho trẻ em, học sinh khi đến trường phải băng qua đoạn đường trên.
Hệ thống ống cống phục vụ xây dựng dự án được chất đống ở hành lang dự án, chờ ngày thi công. Mặt đường ở vị trí tiếp giáp với khu vực chưa được giải phóng mặt bằng bị nước xói lở, hư hỏng.
Các phương tiện xếp hàng nhích từng chút trên đoạn đường đất đá. Người dân, du khách đi xe máy, luồn lách qua đoạn đường còn dang dở.
Nếu tuyến đường này sớm hoàn thành, trung tâm đô thị Đà Lạt sẽ được giải tỏa áp lực về giao thông.
Ông Nguyễn Thành Long, người dân địa phương cho biết, gia đình ông đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng để cơ quan chức năng thực hiện dự án đường vành đai Đà Lạt."Sau khi hoàn thành, đường vành đai sẽ là một trong những con đường đẹp của Đà Lạt. Do vậy, tôi mong công trình sớm hoàn thiện, đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho bà con, du khách đi lại thuận tiện", ông Long chia sẻ.