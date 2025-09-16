Cung đường 7,4km đẹp nhất Đà Lạt thi công gần 5 năm chưa xong

Ông Nguyễn Thành Long, người dân địa phương cho biết, gia đình ông đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng để cơ quan chức năng thực hiện dự án đường vành đai Đà Lạt."Sau khi hoàn thành, đường vành đai sẽ là một trong những con đường đẹp của Đà Lạt. Do vậy, tôi mong công trình sớm hoàn thiện, đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho bà con, du khách đi lại thuận tiện", ông Long chia sẻ.